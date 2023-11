Justitsminister Peter Hummelgaard kritiserer nu DR i kraftige vendinger for tv-dokumentaren 'Forfulgt af politiet?'.

»Det er helt vildt, at man overhovedet tillader at klippe en udsendelse sammen på den måde,« lyder det fra Peter Hummelgaard.

Ordene faldt tirsdag på et samråd i Folketinget om DR-dokumentaren.

I dokumentaren følger man en familie med syrisk baggrund i Vejle, der fortæller, at de er forfulgt af betjente fra det lokale politi.

Det hele kulminerer i dokumentaren med, at familiens 16-årige dreng Farhad Tober forsvinder en aften, efter at han og nogle andre familiemedlemmer er blevet stoppet i deres bil af politiet.

»Jeg synes, det har været under al kritik med de insinuationer, der er blevet skabt fra dokumentarskabernes side,« sagde Hummelgaard på samrådet tirsdag.

»Familier med politiansatte har måttet genhuses på grund af trusler, fordi - lad os nu bare være ærlige - dokumentarskaberne har insinueret, at politiet skulle have haft noget at gøre med drengens forsvinden.«

»Det bobler over i mig af vrede over den måde brede dele af offentligheden konkluderede oven på en dokumentar, der reelt ikke giver nogen svar.«

»Jeg er ikke filmanmelder«

Da B.T. fanger justitsministeren til en kort kommentar efter samrådet, kan han dog ikke svare på, hvad DR konkret skulle have undladt i dokumentaren, eller præcist hvor i dokumentaren der i hans øjne bliver insinueret noget forkert.

»Jeg er ikke filmanmelder,« svarer han på spørgsmålet.

Efter dokumentaren blev vist på DR, er det kommet frem, at Farhad Tober selv rejste ud af Danmark, og han blev i slutningen af oktober genforenet med sin familie.

I dokumentaren hører man politiet fortælle, at politiet på daværende tidspunkt havde grund til at tro, at Farhad Tober havde det godt. Men politiet afviste i dokumentaren at uddybe hvorfor.

Justitsminister Hummelgaard siger til B.T., at det er relevant at diskutere, om politiet skal dele flere oplysninger i den slags verserende sager for at undgå, at mystikken vokser.

DR afviser kritik

DRs ansvarshavende chefredaktør, Thomas Falbe, afviser justitsministerens kritik af dokumentaren.

»Vi insinuerer på intet tidspunkt, hverken konkret eller mellemlinjerne, at politiet har noget at gøre med Farhads forsvinden eller ligefrem skulle stå bag den eller dække over den.«

»Vi lægger et helt nøgternt sagsforløb frem. Vi spørger åbent både de implicerede, politiet og eksperter,« siger DR-chefen.

Som sagt fortæller politiet i dokumentaren, at det har grund til at tro, at Farhad Tober er i god behold. Alligevel starter dokumentaren med at vise en eftersøgning af drengen i en skov, hvor familien bliver bedt om at forberede sig på risikoen for at støde på drengens ligrester.

»Eftersøgningen med Missing People var ikke noget, vi fandt på. Det skete under tilladelse af politiet, der selv udsendte en pressemeddelelse om eftersøgningen,« siger Thomas Falbe som svar på, hvorfor det var relevant at starte dokumentaren på den måde.

Sager skal afgøres af politiklagemyndigheden

Dokumentaren handler også om meget andet end Farhad Tobers forsvinden. Den sætter spørgsmåltegn ved rimeligheden af flere af politiets besøg hos familien op til drengens forsvinden.

Dokumentaren fortæller, at betjente er trængt ind i familiens hjem uden dommerkendelse og har afgivet forkerte forklaringer - for eksempel om at en af mændene i den syriske familie på et tidspunkt nægtede af oplyse sin identitet.

Justitsminister Peter Hummelgaard sagde på samrådet tirsdag, at sagerne skal afgøres af politiklagemyndigheden:

»Flere af sagerne fra Sydøstjyllands Politi er stadig under behandling ved politiklagemyndigheden, som skal undersøge sagerne til bunds. Hvis det viser sig, at der er grundlag for kritik, forventer jeg naturligvis, at politiledelsen forholder sig til det og iværksætter de nødvendige tiltag.

»Men det rokker ikke ved min grundlæggende tillid til politiet.«