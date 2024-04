»Der er behov for mere,« siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Han mødtes i dag med en række partier for at diskutere nye tiltag imod antisemitisme.

Planen er, at regeringen vil komme med sine endelige forslag inden sommer. Ministeren løfter allerede nu sløret en smule.

»Vi er aktuelt i gang med at se på, om der er behov for at tilrette straffeloven, så vi kan løfte endnu flere sager om hadforbrydelser og antisemitiske ytringer,« siger han og fortsætter:

»Og vi er også i gang med at se på, om vi kan udbrede undervisning i antisemitisme i skolerne endnu mere.«

Også »skærpede straffe« for antisemitiske ytringer og hadtale er på bordet.

De nye tiltag mod antisemitisme kommer til at være et supplement til den tidligere S-regerings handlingsplan mod antisemitisme fra 2022.

Det Jødiske Samfund fik med handlingsplanen en ny årlig bevilling på 300.000 kroner af staten til at registrere antisemitiske hændelser.

Trossamfundets seneste rapport viser en kraftigt stigning i antisemitiske hændelser i Danmark efter Hamas terrorangreb på Israel den 7. oktober sidste år, der fik Israel til at indlede et langvarigt og massivt bombardement af Gaza.

Blandt andet har der ifølge Det Jødiske Samfund været flere dødstrusler mod jøder i Danmark. Heriblandt en skoledreng på ni år. Det kan du læse mere om HER.