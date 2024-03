En dreng på omkring 15 år går hen til en gruppe yngre drenge på en folkeskole.

»Hvem er fra Israel?« spørger han.

En af børnene peger på en jødisk dreng på ni år.

»Jeg dræber alle fra Israel,« siger den store dreng.

Historien stammer fra en ny rapport om antisemitiske hændelser i 2023 fra Det Jødiske Samfund, der udkommer torsdag.

I rapporten offentliggøres en række historier om dødstrusler og screenshots af beskeder med dødstrusler:

»Lige uden for indgangen til den jødiske begravelsesplads Mosaisk Vestre Begravelsesplads i København bliver to jødiske personer, der netop har besøgt begravelsespladsen, antastet af en mand i camouflageuniform med tørklæde for mund og næse,« står der om en af episoderne, der ifølge rapporten fandt sted i oktober sidste år.

Manden med camouflagetøj og tørklæde spørger, om de to jødiske personer ved, hvem han er, beretter rapporten.

Nej, svarer den ene person, der lige er kommet ud fra begravelsespladsen.

»Derefter siger manden, at det er ham, som vil dræbe dem, 'måske ikke nu, men næste gang vil de ikke se ham komme,« lyder historien i rapporten.

Det Jødiske Samfund har registreret i alt 121 antisemitiske hændelser sidste år, som folk har henvendt sig til trossamfundet med. Tallet dækker over både trusler, hærværk og en bred vifte af forskellige ytringer, som Det Jødiske Samfund vurderer er antisemitiske.

Det er med længder det højeste antal antisemitiske hændelser, Det Jødiske Samfund har registreret på et enkelt år, siden 2012 hvor organisationen begyndte at lave årlige opgørelser over antisemitiske hændelser i Danmark.

Langt de fleste hændelser i 2023 fandt sted efter Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, og Israels efterfølgende bombardement af Gaza.

Historierne er anonymiserede, og det har derfor ikke været muligt for B.T. at efterprøve dem. Men flere af hændelserne – også dødstrusler – er ledsaget af billeddokumentation.

For eksempel er der et billede af hoveddøren ind til jødisk kvindes lejlighed. På døren har nogen malet et hagekors og skrevet »fucking dø«.

Billedet er ifølge rapporten fra oktober 2023.

Der er også et screenshot af en besked til en jødisk kvinde på Instagram, hvor der på engelsk står »JEG SVÆRGER VED GUD JEG DRÆBER DIG I KØBENHAVN«.

Beskeden er ifølge rapporten fra oktober 2023.

En jødisk mand fortæller, at han ud af det blå modtog beskeder som for eksempel »må alle israelere dø i helvede små ludere« fra en person på Instragram.

»Jeg fanger din lille forpulede røv så får du en flaske op,« står der i en af beskederne, som vises med et screenshot.

Beskederne er ifølge rapporten fra oktober 2023.

Og sådan fortsætter det i flere tilfælde:

»I kommer til at blive udryddet en efter en,« lyder en kommentar til en jødisk mand på Facebook.

Beskeden er ifølge rapporten fra oktober 2023.

»Vi ved, hvor du bor, så vær forsigtig. Hvis vi fanger dig, vil du aldrig se endnu en morgen. Det er et løfte, jeg vil give dig. Din fucking jødiske luder,« skriver en person på engelsk i en besked på Facebook til en jødisk kvinde.

Det Jødiske Samfund har registreret i alt 20 trusler af forskellig art i 2023. Det fremgår ikke af rapporten, om hændelserne er blevet politianmeldt eller ej.