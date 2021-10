Kendt julemarked får flere nye elementer.

Hvis du ved juletid lægger vejen forbi centrum af Aalborg, så vil du helt sikkert forvente at finde det traditionsrige julemarked. Og sådan bliver det også i år.

Efter i 2020 at være blevet aflyst på grund af coronapandemien vender standene og hytterne fra den 19. november klokken 12 tilbage.

Og der er flere nyheder på tapetet i år.

For det første udvides julemarkedet, så det – udover Gammeltorv – også breder sig ud over Nytorv.

»Det er rart, der er mere plads, for vi har som mennesker ændret lidt adfærd efter corona. Vi vil ikke gå så tæt, som vi gjorde en gang,« siger eventkoordinator Cecilie Haversen fra Aalborg City om en del af forklaringen på, hvorfor markedet i år laves større.

En andel del af forklaringen handler om, at man gerne vil lave flere siddepladser.

»Overfor den store julemarkedscafé på Gammeltorv kommer der en større overdækket hytte med borde og bænke,« fortæller Cecilie Haversen.

Også i boderne sker der forandringer – eller rettere tilføjelser.

Den franske vinbar Ma Petite France fra Nørregade får en stand på Nytorv, ligesom at Gløggkompagniet, kendt fra Tivoli i København, også finder vej til årets marked.

Krystalhulen fra Øgadekvarteret får som noget nyt også en bod, mens du efter nogle års fravær også igen finder dessertstedet Hos Linda i en af hytterne.

Udover boderne vil der tradition tro også være pariserhjul og børnekarrusel. Og så lover Aalborg City, at julemanden og drillenissen også vil være en del af markedet i år.

Der bliver gensyn med juleguirlanderne og julehjerterne, når den traditionelle julebelysning igen kan opleves i centrum af Aalborg fra den 19. november. Foto: Aalborg Citys Instagram Vis mere Der bliver gensyn med juleguirlanderne og julehjerterne, når den traditionelle julebelysning igen kan opleves i centrum af Aalborg fra den 19. november. Foto: Aalborg Citys Instagram

Endelig er det også værd at nævne, at julelysene i centrum af Aalborg tændes den 19. november klokken 17.

Det er endnu uvist, hvordan tændingen af lysene markeres. Men sikkert er det, at Aalborg igen i år får juleguiarlanderne med de store røde hjerter i midten at se i gågaderne.

Lysene er allerede nu ved at blive sat op i Algade, og inden længe vil de have bredt sig til begge gågader, Boulevarden, Nytorv og Vingårdsgade.