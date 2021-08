Jorden er hammergiftig op til flere steder i Korsør. Det slår en ny rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras fast.

Det er det kræftfremkaldende stof PFOS, som en nærliggende brandskole brugte i brandskum, der er synderen.

B.T har før fortalt historien om, hvordan Mie Rasmussen, hendes mand og to børn er forgiftet med netop PFOS. Det er de, da de fra 2015 til 2021 uden at vide det, spiste kød fra køer, der havde græsset på en mark, som det skulle vise sig, at det forurenede stof havde spredt sig til.

Den nye rapport fra Niras viser, at det giftige stof har spredt sig til andre områder også. Problemet kan stadig vise sig at være endnu større, for det endelige omfang er endnu ikke fastlagt.

Niras har undersøgt steder på og omkring brandskolen, der er hovedpersonen for det hele. Og det er nedslående nyheder rapporten kommer med.

»I drænvandet, som løb ud fra brandskolen, blev der påvist koncentrationer af PFOS, der overskrider miljøkriteriet for overfladevand med op til 52.308 gange,« står der blandt andet i den nye rapport.

Ligesom der også står, at der i fem nærliggende kolonihaver er påvist jordforurening. Også grundvandsprøverne viser høje tal. Faktisk overskrider de grundvandskvalitetskriteriet op til 5.840 gange. Niras vurderer derfor, at der kan være en risiko for arealanvendelsen af de haver.

Mie Rasmussen skal sammen med cirka 186 andre borgere, der også har spist det forurenede kød, deltage i et forsøg med Kolesterolsænkende medicin, der har til formål at udskille de store mængder af PFOS, de har i deres kroppe.