»Jeg er bange for, at der kommer nogle børn over til mine og siger: 'Du er fyldt med gift'.«

For det er Ida på ni år og hendes lillebror Noa på seks. Det samme er forældrene Jan og Mie Rasmussen selv.

Den lille familie har for nylig fået at vide, at deres kroppe er fyldt med det skadelige stof PFOS, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Det sker, efter at familien – uden at have vidst det – siden 2015 har spist forgiftet kød.

»Det er et helvede. Jeg kan ikke beskrive det, men jeg er fyldt med vrede, sorg, frygt og alt muligt. En uro indeni,« fortæller Mie Rasmussen, hvis blodprøver viser, at PFOS-værdien i hendes krop er 510.

Foto: Privat.

Det er langt fra 21,2, der er grænseværdien for, hvor meget PFOS man må have i sin krop.

Men også resten af familiens tal ligger markant over grænsen. Jan Rasmussens, Mie Rasmussens mand, ligger på 552,7 og børnenes lyder på 467 og 331.

Det skyldes, at familien siden 2015 har spist kød fra køer, der har græsset på et forurenet område i Korsør.

Men det er ingen klar over i 2015, hvor Mie Rasmussen meldte sig selv og sin familie ind i det, der hedder Kogræsser og Naturplejeforening. En beslutning, der på papiret virker rigtig god, men senere viser sig at have fuldstændig uoverskuelige og fatale konsekvenser for familien.

En nærliggende brandskole, der frem til cirka 2008 brugte skum til brandøvelser, som indeholdt det skadelige stof PFOS, har nemlig ført til forurening af flere områder. Blandt andet det område, hvor køerne, som familien har spist, græssede.

Fødevarestyrelsen har efter flere prøver i området også konstateret, at kvæg ikke bør græsse netop der, ligesom styrelsen også har konstateret, at der i kødet fra kvæget, der har græsset der, er et stort indhold af PFOS.

Men det blev man først klar over i 2021.

Foto: Privat.

For Kogræsser og Naturplejeforeningens kvæg græssede netop i det forurenede område, og det er altså det, der er skyld i, at familiens kroppe nu er fyldt med PFOS.

Mie Rasmussen fortæller, at familien ikke har fået noget at vide om, hvad det kan betyde, at deres kroppe er fyldt med det giftige stof. Værst er det for Mie Rasmussen at tænke på sine børn og den fremtid, de går i møde. Hvordan de skadelige stoffer kommer ud af deres krop, er der nemlig ikke nogen plan for. Men de skal undersøges nærmere på børneafdelingen på Holbæk sygehus.

»Lægerne på Holbæk gør helt sikkert, hvad de kan. Men når man har små børn, så vil man som forældre bare gerne høre en plan. Men det kan de bare ikke give,« siger Mie Rasmussen og fortsætter:

»Vi kan bare gå og holde vejret og krydse fingre for, at det slipper ud af kroppen. Men hvad nu, hvis det om 10 år viser sig, at der sker noget?«

Selv skal Mie og Jan Rasmussen være med i et forsøg med kolesterolsænkende medicin, som måske kan mindske PFOS-værdierne. Forsøget, som de skal deltage i, er ikke godkendt endnu, men Mie Rasmussen regner med, at de kan starte fra efterårsferien af.