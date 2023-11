Arbejdstilsynet giver et påbud til Rismølleskolen i Randers, hvor psykisk vold går ud over lærernes helbred.

Dagligt bliver de ansatte af 9. klasseelever udsat for skældsord som »skaldede svin«, »sædcontainer« og »fucking perker«, lyder det i en rapport fra tilsynet, som TV 2 har omtalt.

Lærerne skal også lægge ører til passive trusler fra eleverne som: »Jeg henter et bat, så skal jeg nok få fat i den mobil«.

Arbejdstilsynet mener, at lærerne er udsat for 'psykisk vold' og har tildelt skolen et strakspåbud om at få styr på udfordringerne.

Ifølge rapporten har problemet stået på, siden 9.-klasses-eleverne gik i 7. klasse, og det har skabt utryghed blandt de ansatte, der er bekymrede for, om det kan eskalere til fysisk vold.

Der er tale om en mindre gruppe elever, siger skoleleder Jan Pedersen, som erkender, at der ikke er gjort nok for at løse problemet.

Alligevel fremhæver han, at skolen har »gode elever og dygtige medarbejdere«.

»Og så har vi modet til at kommentere og være åbne, når vi er sårbare. Vi tør tale om tingene og stå på mål for kritik,« siger Jan Pedersen til TV2 om skolen, der før har været i medierne grundet udfordringer med elever.