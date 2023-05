Navnene på de 17 elever står under hinanden på det hvide stykke papir. Øverst står der 'Dødslisten'.

Derfor er onsdagens fejring af sidste skoledag for de store elever på Rismølleskolen i Randers sket under meget uheldige omstændigheder.

»Det er langt over grænsen at lave sådan en liste. Der er en masse rygter omkring, hvorfor eleverne optræder på listen, men vi ved ikke, hvad der er fakta,« siger skoleleder Jan Pedersen til TV 2 Østjylland.

Fakta er i hvert fald, at den såkaldte dødsliste i de seneste dage har været i omløb på skolen.

TV 2 Østjylland bringer en sløret version af listen, mens B.T. også har set et billede af listen – her fremgår det, at de 17 pågældende elever er fra 3. til 8. klasse, og de optræder enten ved deres rigtige navne eller ved øgenavne med fokus på etnicitet eller udseende.

Efter at skolens ledelse er blevet opmærksomme på dødslisten, har man fundet frem til syv elever, der har været med til at udforme den eller omdele den.

Ifølge skoleleder Jan Pedersen er alle blevet bortvist fra sidste skoledag. De kan dog stadig få lov at gå op til eksamen og komme med til dimission, lyder det.

Også forældrene til de 17 elever på listen er blevet kontaktet og er blevet informeret om sagen.

Onsdagens sidste skoledag for 9.–10. klasserne skulle indtil videre dog være forløbet planmæssigt på Rismølleskolen.

»Under alle omstændigheder tager vi stærkt afstand til listen,« siger skoleleder Jan Pedersen til TV 2 Østjylland.