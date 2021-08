51-årige Jannick er houseboy.

Eller – det var han indtil for tre måneder siden. Nu søger han en ny 'herre', som han kan agere houseboy over for. Og så håber han, at folks fordomme bliver færre, hvis de får kendskab til, hvad det vil sige at være houseboy.

Og hvad vil det så sige?

»At være houseboy er at være til rådighed for en herre eller et herskab. Man udfører huslige pligter for dem, opvarter dem, og så er der selvfølgelig det seksuelle ved det,« siger Jannick, der ikke står frem med sit efternavn, da han ikke ønsker, at hans arbejdsplads skal vide, at han er houseboy i fritiden, da det stadig er tabubelagt og forbundet med en masse fordomme.

Jeg oplever, at der en del fordomme omkring det. Det er en del af mig, og det vil jeg ikke skamme mig over Jannick, 'houseboy'

Jannick er selv biseksuel og netop kommet ud af en tre år lang relation med en 62-årig mand, som agerede hans 'herre'.

Men selvom han var hans 'herre', er det slet ikke så hårdt og kynisk, som det kan lyde, siger Jannick:

»Det er ligesom et venskab – bare med henblik på et seksuelt forhold. Men vi gik for eksempel også ud og spiste og tog i biffen og den slags.«

Hvad er så forskellen på sådan et forhold og et kæresteforhold?

»Et kæresteforhold forpligter mere. I sådan et forhold her kan du bare vælge at sige, at du ikke lige gider at ses den dag, og det er der ingen forventninger til,« siger Jannick.

Hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle, at du er houseboy?

»Jeg oplever, at der en del fordomme omkring det. Men det er en del af mig, og det vil jeg ikke skamme mig over. Jeg vil også gerne hjælpe andre til at springe ud i det, de tænder på,« siger Jannick.

Jannick synes, det er frækt at klæde sig ud som kvinde, når han skal opvarte sin 'herre'. Vis mere Jannick synes, det er frækt at klæde sig ud som kvinde, når han skal opvarte sin 'herre'.

Den relation, han for nylig forlod, begyndte med, at de mødtes på en café for at se hinanden an.

»Jeg mødes altid med dem ude i byen første gang – for man ved ikke, hvad man kommer ud til, og det handler også om kemi,« lyder det fra Jannick.

Og kemi var der altså mellem ham og den 62-årige mand, som han begyndte at komme hjemme hos.

»Det fungerede sådan, at jeg kom derhjem, og så sad vi og snakkede over en kop kaffe, og så kunne jeg spørge, om han havde brug for, at jeg gjorde noget for ham. Det var hele tiden med det seksuelle aspekt i baghovedet,« siger han.

Jannick yder altså praktiske gøremål – enten udklædt eller nøgen – og i den anden ende venter der så sex, fortæller han.

Det lyder, som om 'herren' får mest ud af det? Både rengøring og sex? Hvad er der i det for dig?

»Jeg ønsker at behage dem, jeg er sammen med. At please andre er en del af min natur. Og så kan jeg godt lide at blive domineret,« siger Jannick.

Første gang, han fandt ud af, at han tændte på at være houseboy, var i 1992 – samtidig med at han fandt ud af, at han også var til mænd. Det skete, da han mødte en mand på en homobar i København, som han begyndte at besøge med jævne mellemrum. Og det var under de besøg, at han blev introduceret til rollespillet.

Jannick fortæller, at han bedst kan lide at klæde sig ud feminint, når han er houseboy. Blandt andet var det frækt at have en brudekjole på, siger han. Vis mere Jannick fortæller, at han bedst kan lide at klæde sig ud feminint, når han er houseboy. Blandt andet var det frækt at have en brudekjole på, siger han.

»Jeg fandt ud af, at det var frækt at behage nogen og så blive belønnet med sex,« siger Jannick og fortsætter:

»Det var det med rollespillet og det med at være klædt på som kvinde, som også var meget frækt.«

Hvad plejer du at tage på, når du klæder dig ud?

»Kun noget feminint. Jeg har prøvet at være klædt ud i brudekjole – det var faktisk ret frækt. Og ellers korte kjoler og selvsiddende strømper og den slags.«

Jannick håber, at folk vil dømme ham og andre houseboys mindre, hvis de får et større kendskab til fænomenet. Han vil ikke skamme sig over sine lyster, og det er der ingen, der bør, siger han.