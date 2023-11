Dansk Folkeparti har lørdag lagt en video på Facebook, hvor partiformanden Morten Messerschmidt kommer med en klar melding til sangeren Isam Bachiri; »Rejs hjem«.

På videoen nævner Morten Messerschmidt flere ret så kontroversielle udtalelser den seneste tid fra Isam Bachiri, der nok bedre er kendt som Isam B. fra gruppen Outlandish.

Blandt andet har Isam B. sagt, at Hamas ikke er en terrororganisation, og at danskerne bør boykotte TV 2 for at ansætte en reporter, der er jøde.

»Han har det skidt med de danske frihedsrettigheder. Demokrati, ligestilling. Det her med, at jøder, muslimer, kristne og så videre skal leve sammen hånd i hånd,« siger Messerschmidt i videoen.

Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, på Christiansborg, tirsdag den 24. januar 2023. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, på Christiansborg, tirsdag den 24. januar 2023. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Isam B. svarer igen på kritikken fra Morten Messerschmidt.

»Det er nu tredje medlem af Dansk Folkeparti, som tydeligvis er sygeligt optaget af min person. Jeg ønsker ikke at indgå i en ligegyldigt debat om danskhed med en mand, der indtil for nylig var tiltalt for svindel med EU-midler,« lyder det i starten af en skriftlig udtalelse fra Isam B.

Han henviser til, at DF'eren Morten Bjørn 31. oktober sagde, at Isam B. bør smides ud af landet.

Hele debatten er raset, efter den militante palæstinensiske terrorgruppe Hamas, som kontrollerer Gazastriben, 7. oktober indledte det blodigste terrorangreb mod Israel i landets historie.

Israel har efterfølgende erklæret krig og svaret hårdt igen med luftangreb og en landoffensiv mod Gaza.

Isam B. holder i sin udtalelse fast i, at der sker et folkedrab på palæstinenserne.

»Morten Messerschmidt må kalde mig alle de ting, han vil, for historien vil komme til at vide, at mens folkedrabet på palæstinenserne stod på, et folkedrab, som jeg fra starten har italesat og insisterer en løsning på, så brugte DF tiden på ligegyldige udtalelser og kronikker om min person,« skriver han.

Isam B. kommer med et opråb til DF-formanden:

»Forhold dig til det her Messerschmidt; Over 50 % af Gazas hospitaler er ude af funktion. Lægerne kalder ikke på vand og medicin, men at verdenssamfundet vågner op og stopper Israels bombardement af HOSPITALER! Leve Palæstina, fri Palæstina,« skriver han.

'Må jo tro, at B.T. er idioter'

Morten Messerschmidt har den her reaktion på udmeldingen fra Isam B.:

»Manden må jo tro, at B.T. er idioter, hvis han prøver at få sin islamistiske budskaber igennem camoufleret i et svar til mig. I øvrigt et bemærkelsesværdigt langt svar, når han ikke ønsker nogen diskussion. Det er jo en ren erkendelsessag,« siger han og tilføjer:

»Isam Bs islamistiske sympatier går langt tilbage, og når han ikke erkender nedslagtning af børn, kvinder og gamle som terror, er det rent maskefald. Jeg synes bare, at han skal rejse hjem til Marokko.«

Isam B, har du det svært med de frihedsrettigheder, vi har i Danmark med ligestilling, og at TV 2 kan ansætte journalister, der er jøder?

»What?! Slet ikke! Jeg har ikke et problem med israelere, men der er jo en tydelig interessekonflikt, når man beder en israeler afdække en konflikt mellem to parter, hvoraf det ene er ens hjemland. Hvorfor TV 2 News er som Fox News; nævn ej PALÆSTINA & nævn ej at Israel er en BESÆTTELSESMAGT,« lyder det ordret i sms fra Isam B.

Du har også nævnt, at Hamas ikke er en terrororganisation. Hvorfor er Hamas ikke det, når de er skyld i 1.400 israeleres død?

»Jeg fordømmer al form for terror; om det er af en mand, en gruppe eller statsterror. Den terror Hamas begik 7. oktober fordømmer jeg på det kraftigste, ligesom jeg også fordømmer Israels terror gennem de sidste 75 år på palæstinenserne, som jo er roden til alle disse drab på civile,« svarer Isam B. blandt andet.

Hør her B.T.s politiske podcast 'Slottet & sumpen':