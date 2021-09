Det odenseanske ejendomsselskab Barfoed Group smider nu 180 millioner kroner efter et byudviklingsprojekt i Odense M.

I alt 56 nye rækkehuse skal opføres i bydelen Munkebjerg Park, og det altså til en svimlende sum af 180 millioner kroner.

Det oplyser Barfoed Group i en pressemeddelelse.

»Det er virksomhedens ambition og strategi at opføre nye ejendomme i høj kvalitet med stor fokus på arkitektur og helheden i området, hvor beboerne skal kunne fornemme vores passion i byggeriet,« siger koncerndirektør Frederik Barfoed i pressemeddelelsen.

45 af de i alt 56 rækkehuse bliver på 124 kvadratmeter, mens 11 bliver på 156 kvadratmeter. Det største af rækkehusene får udsigt ud til søen og parken i Munkebjerg Park.

Ud over rækkehusene bliver der også etableret padel-baner, som beboerne i området frit kan benytte sig af.

Barfoed Group oplyser i pressemedelelsen, at de ikke er færdige med at udvikle bydelen i Odense M. Foto: Barfoed Group. Vis mere Barfoed Group oplyser i pressemedelelsen, at de ikke er færdige med at udvikle bydelen i Odense M. Foto: Barfoed Group.

Rækkehusene forventes at stå færdige i januar 2023. Lige nu indeholder Munkevjerg Park 333 boliger, der er 247 boliger på vej, og nu kan der altså skrives yderligere 56 rækkehuse på listen i området. Og udviklingen i området har Barfoed Group planer om at fortsætte.

»Vi fortsætter udviklingen af bydelen, og glæder os meget til også at udleje flotte rækkehuse på Munkebjerg Park, som der er stor efterspørgsel på. Bydelen indeholder lejeboliger i høj kvalitet til alle behov og faser i livet, og vi kan opfylde de fleste behov til en moderne bolig,« siger Frederik Barfoed.