Meget er skrevet og sagt om Thomas B. Thriges Gade i Odense, som i tidligere tider pløjede ned igennem den indre og ældre del af Odenses centrum.

Nu markerer et salg på flere hundrede millioner, at der er sat punktum i sagen om den store vej, der ændrede en by for altid.

En stor parkeringskælder, som ligger under det område, hvor den gamle vej gik, er nu solgt for 365 millioner danske kroner. Det er et hollandsk firma, som har købt parkeringskælderen.

»Det planlagte salg er et vigtigt led i vores ambition om at give Odense en helt ny bydel omkring Thomas B. Thriges Gade. Snart bliver den sidste sten lagt til et centrum, der er bundet sammen igen og inviterer til liv og fællesskaber,« siger Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel.

Køberen er det hollandsk-tyske partnerskab Orange/Catella, der også ejer p-arealer i København.

Med deres første køb vest for Storebælt ser de dog også muligheder og fremtidigt potentiale, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

»For os har beliggenheden og de mange adgangsmuligheder til parkeringskælderen været afgørende. Med den tidligere funktion, som tungt trafikeret akse, ligger parkeringskælderen og passagen fuldt indlejret under det meste af byens centrum – og det gør dette anlæg ret unikt, og oplagt som mobilitetscenter,« siger Michiel Gerritsen, director, Orange Investment Management.

Det er firmaet Q-Park, der kommer til at drive parkeringskælderen, og det vil være dem, man kan finde nævnt på skilte nede i kælderen.

»I Odense traf man en stor og modig beslutning, da man lukkede Thomas B. Thriges gade for at bygge byen sammen igen. Det har på mange plan ikke været gratis, og en vigtig brik i puslespillet har været frasalg af byggegrunde og nu i sidste ende parkeringskælderen,« siger direktør Jesper Nygård fra Realdania, der har været til at finansiere ombygningen i centrum.

»Det er i den grad en glædelig nyhed, at den sidste økonomiske brik er faldet på plads. Ikke bare glædeligt for Odense, men også for andre byer, der vil skabe nye rammer for boliger, erhverv og byliv, og som nu både kan finde inspiration i den nye bydel og i den økonomiske model for hele projektet.«

Tirsdag 6. juli fejrede man åbningen af området, der nu står stedet for den delvist fjernede Thomas B. Thriges Gade.