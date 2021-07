Hvis du har lidt grønne fingre, har du måske hørt om den japanske kæmpe, der kan få selv den bedste gartner ned med nakken.

Synderen er den ‘japanske pileurt’. En asiatisk ‘dræber’, der med det blotte øje kan se nydelig ud, men som har et frygtelig rodnet, der kan tage livet af selv de mest standhaftige planter.

Den er flyttet ind i Geografisk Have i Kolding – en park og eventsted – og giver i den grad gartnerne sved på panden, skriver JydskeVestkysten.

»Den kan hurtigt kvæle store områder af sjældne eller truede danske arter. Når invasive arter tager fat, som pileurten gør, så kan det hurtigt betyde, at naturområder bliver fuldstændig ensartede,« siger Niels Melballe, der er gartner i Geografisk Have, til mediet.

Derfor bruger havens gartnere cirka en time hver anden uge, hvor de fjerner alt, hvad de kan se.

Selvom det umiddelbart lyder som en løsning, skal man kun overse et par centimeter af planten, før den hurtigt og effektivt starter forfra. Og på et par uger kan det blive til et par meter.

Dog skal haveejere, der opdager planten, ikke frygte, at de har med en giftig plante at gøre. I flere asiatiske lande bliver den nemlig spist. Dog er det ikke os mennesker, der skal sætte tænderne i planten, men i stedet dyr, der på sigt kan trænes til at spise den eller måske endda en ny planteart, der kan optage den japanske pileurt.

Men den bedste løsning for nu vil være at gøre planten træt ved at blive ved med at skære den ned. Ved de fleste planter vil det, ifølge gartner Niels Melballe, gøre det sværere at danne fotosyntese nok. Og selvfom løsningen er den bedste, vil pileurten give dig kamp til stregen.