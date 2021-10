Der bliver ikke frigivet nogle køreprøver denne uge.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Færdselsstyrelsen. Det sker på trods af, at frustrerede kørelærere mangler prøver landet over.

Færdselsstyrelsen overtog 1. oktober kørekortområdet fra politiet. Derfor holder de nu lukket for at blive klar til afholdelse af nye prøver, lyder det i pressemeddelelsen.

Færdselsstyrelsen har dog haft ti måneders forberedelse inden overtagelsen, så den forklaring giver kørelærer i Odense, Martin Dupont ikke meget for.

»Det er et eksisterende system, man har et kendt antal sagkyndige, og der kan køres x-antal prøver pr. dag. Så det kan ikke være så svært at lægge prøver ud. Hverken i denne uge eller i fremtidige,« fortæller han.

B.T. kunne i sidste uge fortælle, hvordan Martin Dupont og hans kollegaer i Odense hver uge kæmper om de få teori- og kørerprøver, der frigives. Der er eksempler på køreskoler, der har op mod 40 elever på venteliste til en køreprøve.

Og i denne uge frigives der så slet ingen prøver fra Færdselsstyrelsen. Derudover begynder Færdselsstyrelsen først at afholde køreprøver fra 6. oktober.

Hos Dansk Kørelærer-Union er man som Martin Dupont kritisk overfor meddelelsen.

»Vi kan ikke få oplyst, hvor mange, der venter på en køreprøve. Hverken rigspolitiet eller Færdselsstyrelsen vil svare. Det er meget uigennemsigtigt,« lyder det fra formanden, Bent Grue.

»Jeg vil skyde på, at der med tre dages lukket er 4500 prøver, som ikke har kunnet afholdes i hele landet. Og jeg tør slet ikke regne på, hvor mange teori-prøver, man har mistet ved at lukke,« tilføjer han.

Bent Grue påpeger dog, at problemet med de manglende prøver er opstået, da opgaven lå hos politiet. Så selvom Færdselsstyrelsen er kommet dårligt fra start, håber Dansk Kørelærer-Union, at de formår at få nedbragt de lange ventetider.

»Jeg håber på det. Men jeg er afventende, og jeg har lidt svært ved at tro på det,« lyder det fra Bent Grue.

B.T er i kontakt med Færdselsstyrelsen for at få en kommentar.