10.000 kroner lige ind på kontoen.

Det er, hvad nogle ansatte på Aarhus Universitetshospital har kunnet se frem til, efter Region Midtjylland besluttede at uddele en fastholdelsesbonus.

Men fordelingen af penge vækker undren hos flere ansatte. Det er nemlig ikke alle, der er blevet husket ved uddelingen.

I alt er 323 operations- og anæstesisygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital blevet forbigået, fortæller fællestillidsrepræsentant Vibeke Bak til B.T.

En af dem er Charlotte Marie Melchior, der har været sygeplejerske i 30 år.

»Det har overrasket mig meget. På min afdeling er vi tre operationsgange og en opvågningsafdeling. En opvågningsafdeling og operationsgang har fået bonus, og to operationsgange har ikke fået. Vi tager alle del i akutte patienter og har lige mange vagter og ansvar,« siger Charlotte Marie Melchior.

Til gengæld har en anden i husstanden ved Charlotte Marie Melchior fået bonussen at varme sig på. Hendes søn på 23 år har nemlig et sabbatårsjob som portør på Aarhus Universitetshospital, og han får fastholdelsesbonussen.

»Det er jo lidt komisk. Vi griner meget af det. Det er ikke, fordi de unge ikke gør et flot stykke arbejde, men han står ved siden af sin mor, der håndterer hjertestop, akutopkald og har 25 års jubilæum, og jeg får ikke fastholdelsesbonussen,« siger hun og tilføjer:

»I den her bonus har man ikke set på kompetencer. Som en af de erfarne sygeplejersker, tager jeg også et ansvar på mine skuldre, når jeg er på vagt med en yngre sygeplejerske, så det giver ingen mening, at hun kan få bonussen, når jeg ikke kan.«

Hun understreger, at det ikke handler om, hun ikke under sine kolleger bonussen, men hun er kritisk over for at dele afdelinger op i nogen, der får, og andre, der sidder tilbage med en lang næse.

Region Midtjylland har besluttet, at de vil bruge halvdelenen af de 216 millioner kroner på fastholdelsesbonusser på 10.000 kroner til udvalgt personale.

Det sker efter, at Folketinget har bevilget en milliard kroner til vinterpakken, der skal hjælpe sundhedsvæsenet igennem den hårde covid-periode.

For at få fingrene i bonussen skal medarbejderne på en afdeling i gennemsnit have 40 timers aften-, nat- eller weekendarbejde på en måned.

Rådighedsvagter tæller ikke med i disse beregninger.

Rådighedsvagt dækker over, at sygeplejersker skal være klar ved akutte og livstruende situationer og operationer.

Og det er altså derfor, at Charlotte Marie Melchior og hundredvis af andre sygeplejersker ikke har fået del i bonussen.

Den fordeling har efterladt hende og en lang række af hendes kolleger dybt frustreret.

»Der er virkelig nogle, der føler sig uretfærdigt behandlet. Det er mangel på anerkendelse. Sådan en som Charlotte, der har arbejdet her i rigtig mange år, at man ikke synes, hun skal honoreres for det, det giver ingen mening for mig,« siger fællestillidsrepræsentant Vibeke Bak og tilføjer:

»Jeg synes, det er sjovt at kalde det en fastholdelsesbonus, når det ikke er det.«

Regionsdirektøren hos Region Midtjylland, Pernille Blach Hansen, forklarer, at regionen har forsøgt at bruge objektive kriterier til at uddele bonussen.

»Vi har haft 216 millioner, vi skulle fordele så godt som muligt, og der har vi været nødt til at prioritere, og vi har valgt at prioritere de afsnit, hvor der er rigtigt mange vagter om aftenen, om natten og i weekenderne,« siger hun

Har det været den rigtige prioritering?

»Jeg synes, det har været rigtig at se på vagtbelastningen som kriterium. Men jeg kan sagtens forstå skuffelsen for virkelig mange medarbejdere yder en kæmpe indsats, og jeg ville ønske, vi havde penge til alle sammen.«