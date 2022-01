Tidligere rådmand, Bünyamin Simsek, forlod ved årsskiftet sin stilling som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Det var ikke længe, han nåede at gå arbejdsløs. Han er nemlig til tråds en stilling som salgschef ved WetWipes, der sælger vådservietter.

Han forlader dog ikke Aarhus Kommune tomhændet.

Efter 10 år som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, kan Bünyamin Simsek nemlig se frem til intet mindre end 971.611 kroner i eftervederlag fordelt en udgangsbetaling 1. januar på 485.830,50 kroner, og derefter en ekstra månedsløn på 80.971,75 kroner i seks måneder.

Og dem har han tænkt sig at takke ja til.

»Det tager jeg naturligvis imod. Det kunne være udbetalt som min løn, nu får jeg det som et eftervederlag, og det er den sikring, jeg har i seks måneder,« siger Bünyamin Simsek.

Det er en lukrativ ordning, der gør, at tidligere kommunalpolitikere kan se frem til en ekstra månedsløn fra kommunen, selvom de samtidig er i nyt job.

Regler for eftervederlag: Når en politiker i Aarhus Byråd stopper i hvervet som rådmand eller borgmester, udbetales der altid eftervederlag, medmindre vedkommende tiltræder som medlem af Folketinget, minister, regionsrådsformand eller på ny tiltræder som borgmester/rådmand. Det maksimale beløb, en rådmand kan få udbetalt i eftervederlag, er 12 gange det sidst udbetalte vederlag. Bünyamin Simsek fik udbetalt 485.830,50 kroner 1. januar 2022. Resten af de 971.611 kroner udbetales hver den 1. i de efterfølgende måneder, til hele beløbet er udbetalt. Kilde: Aarhus Kommune

Flere gange har ordningen dog vakt kritik. Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S), har tidligere sagt til B.T., at det »kan virke ulogisk,« når borgmestre eller rådmænd kan beholde deres eftervederlag, på trods af de går ud i nye højtlønnede job.

Selv vil Bünyamin Simsek ikke forholde sig til, om det er en fair ordning.

»Jeg har ikke nogen holdning til det. Det var en del af aftalen, da jeg blev valgt som rådmand, det er en del af pakken. Jeg er utrolig privilegeret over, at jeg som person efter 28 års ansættelse har mulighed for eftervederlag og får mulighed for at bruge det i min iværksætterdrøm, siger han.

Bünyamin Simsek fortsætter som byrådsmedlem i Aarhus Kommune, men har altså fratrådt stillingen som rådmand. Hovedbeskæftigelsen kommer fremover til at bestå af iværksætteri, fortæller han.

»2022 bliver for mig et år med rigtig meget iværksætteri. Jeg har mange drømme, jeg arbejder på, og det er første gang i 28 år, jeg har tiden og muligheden til at gå i gang med det,« siger Bünyamin Simsek.

Den tidligere rådmand vil dog endnu ikke helt løfte sløret for, hvad der kommer til at stå på cv’et i fremtiden udover salgschef i WetWipes.

»Der er masser sparring og netværkskaffe. Nogle ideer vil blive grebet, andre vil ramme jorden, men jeg går fuldt ind som iværksætter, partner og investor. De andre ting vil blive breaket på et tidspunkt, mere kan jeg ikke sige,« afslutter han.