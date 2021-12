Der skal laves pandekager, drikkes drinks og spises østers i de danske hjem det kommende år.

I hvert fald hvis man spørger hos den store landsdækkende isenkramkæde Imerco.

Her har man kigget nærmere på, hvad der er blevet købt i julegavehandlen i den seneste tid. Direktør Frederik Brønnum forklarer:

»Indtil videre har vi i julehandlen i år oplevet en stor efterspørgsel efter produkter, der kan skrue ekstra op for forkælelsen og hyggen i hjemmet,« konkluderer han og bliver lidt mere specifik:

»Aldrig før har vi solgt så mange pandekagepander og udstyr til hjemmebaren – og helt overraskende er salget af østersknive fordoblet sammenlignet med sidste år, og det er i hele landet, vi oplever denne efterspørgsel.«

Det er altså en forskel i forhold til sidste år, hvor coronaen tilsyneladende satte et anderledes aftryk på ønskelisterne.

Dengang blev der hos Imerco meldt om rekordsalg bageudstyr – og ikke mindst af kaffemaskiner til hjemmekontoret.

»Vi kunne virkelig mærke sidste år, hvordan hjemmearbejde og det nære afspejlede vores ønsker, og vi kan igen konstatere, at årets udvikling med corona har sat sit præg på vores ønskelister. Vi vil have udstyret til at kunne forkæle den nærmeste familie og venner derhjemme,« siger Imerco-direktør Frederik Brønnum.