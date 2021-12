Mens Illums Bolighus har tabt millioner under coronakrisen, er det ikke gået helt skidt for bolighusets administrerende direktør, Henrik Ypkendanz.

Et nyt regnskab fra Ypkendanz-familiens private holdingselskab viser nemlig, at bolighusets direktør endnu engang kan præsentere et tocifret millionbeløb.

Det skriver Finans.

Helt konkret lyder overskuddet for regnskabsåret 2020/2021 på knap 19 millioner kroner, hvor det sidste år lød på 19,3 millioner kroner.

Overskuddet i familieselskabet, Ypkendanz Holdning, kommer alle fra investeringer i øvrige selskaber, hvorunder fordringsselskabet Fordring Aps, detailbutikken Huset Ypkendanz samt detailbutikken Illums Bolighus indgår.

Henrik Ypkendanz, der har været direktør i Illums Bolighus siden 2005, ejer selv mellem 66 og 90 procent af selskabet, hvor de resterne procent er fordelt mellem hans to børn.

Siden holdingselskabet blev stiftet tilbage i 2010, har det hvert år kunne præsentere grønne tal på bundlinjen.

Væksten i Ypkendanz Holding skyldes delvist, at Illums Bolighus har kunnet levere fornuftige resultater.

Illums Bolighus har forretninger i Københavns Lufthavn, Amagertorv, Lyngby, Hørsholm, Fields og Aarhus.