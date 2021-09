Opslagsværket Den Store Danske Encyklopædi risikerer at lukke.

Det skriver Mediawatch.

Opslagsværket, der første gang udkom i 1994, og som siden 2006 har været tilgængeligt online, mangler nemlig penge.

Den fireårige bevilling til driften, der i alt lød på 23 millioner kroner, udløber nemlig næste år, og en fornyelse var ikke med på seneste udspil til næste års finanslov.

»De 23 millioner Kroner er brugt til at påbegynde en opdatering af Lex.dk, som Trap Danmark er blevet lagt ind under. Men nu er vi nået dertil, hvor pengene begynder at løbe ud, og efter første kvartal 2022 eller op mod sommer har vi ikke flere midler. Derfor må vi allerede her i september begynde at afskedige folk for at kunne imødekomme, at budgettet forsvinder,« siger Joachim Malling, der er administrerende direktør i G.E.C. Gads Fond og formand for Lex.dk, som administrerer opslagsværket.

Det er ikke kun den manglende fornyelse af den nuværende bevilling, der er problemet.

Også beløbet på lidt over fem millioner årligt er alt for lavt til at dække udgifterne ved de løbende opdateringer af opslagsværket.

Joachim Malling anslår, at beløbet skal op på 15-20 millioner kroner årligt.

Dette skyldes, at de 220.000 artikler lige nu vedligeholdes af kun fem ansatte, men det er langt fra nok til at holde det hele opdateret.

Lex.dk, som Den Store Danske ligger under, bliver brugt af 1,2 millioner danskere om måneden, skriver Mediawatch, og Joachim Malling fremhæver, at det er et vigtigt værn mod fake news og generel misinformation.

Foreningen Lex får 29. september mulighed for at tale deres sag foran Folketingets kulturordførere i håbet om at Den Store Danske kan overleve.

Den Store Danske har tidligere været lagt midlertidigt i graven.

Dette skete i 2017, da Gyldendal opgav at vedligeholde værket, da det simpelthen var for dyrt.

Sidste år kom det dog tilbage, da lex.dk samlede artikler fra Den Store Danske, Trap Danmark og ni andre opslagsværker om dansk historie, kultur, geografi og natur.