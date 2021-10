Yoga har efterhånden været en udbredt træningsform i Danmark længe.

Og som det er med mange populære ting, kommer der hele tiden nye varianter til.

Hos DGI Huset i Nordkraft i Aalborg tilbyder de nu en modificeret form for yoga – nemlig vinyoga.

Et koncept, der er præcis, som navnet antyder: Yoga, hvor man drikker vin undervejs.

»Vi ville have lanceret det sidste år, men jeg mener, der kom nogle lockdowns i vejen,« fortæller direktør i DGI Huset Nordkraft i Aalborg, Carina Lind Husum.

På DGI Husets hjemmeside fremgår det, at yogasessionen varer en time, og der vil blive serveret tre glas vin undervejs. Konceptet er da også tiltænkt særlige lejligheder, selvom der også vil blive lavet hold, hvor enkeltpersoner kan tilmelde sig.

»Vi har en forventning om, at vi kan samle virksomheder til en sjov opstart på en julefrokost. Det kunne også være polterabender og vennekredse, der lige skal fyre op under en munter aften,« siger Carina Lind Husum.

Selvom konceptet med vinyoga er nyt, minder det lidt om et andet koncept, som DGI Huset lancerede i 2019 – nemlig ginyoga. Noget, som DGI Huset ifølge direktøren har haft god succes med.

»Det handler også om at få nogle ind i et fitnesscenter, der måske ikke lige har prøvet det før, som så kan få smag for at dyrke yoga,« siger hun og fortsætter:

»Det her er knapt så farligt som at deltage i en almindelig yogatime for første gang. Fokus ryger lidt væk fra selve yoga-delen, hvor nogle måske føler, man skal være en bestemt type.«

Mens vinyoga er nyt i Aalborg, findes det allerede andre steder i verden. Tilbage i 2019 skrev den amerikanske avis New York Post om konceptet, der i USA går under navnet 'drunk yoga'.