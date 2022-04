»Det er sgu et problem, at de ligger der og sviner.«

Så kontant er meldingen fra byrådspolitiker i Aalborg Kommune, Peter Larsen (SF), når han taler om krydstogtskibe.

Derfor vil Peter Larsen have etableret et landstrømanlæg ved Honnørkajen, hvor skibene ligger til.

Anlægget betyder nemlig, at skibene ikke forurener, mens de ligger til land.

For første gang nogensinde var der onsdag d. 24. maj dobbeltanløb af 2 store krydstogtskibe ved havnefronten i Aalborg. Det var de 2 krydstogtskibe Viking Sky og Viking Sea fra det norske rederi Viking Ocean Cruises der krydsede hinanden henholdsvis på vej ind og på vej ud fra Honnørkajen. Her er Viking Sky på vej ind th. og Viking Sea er på vej ud. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere For første gang nogensinde var der onsdag d. 24. maj dobbeltanløb af 2 store krydstogtskibe ved havnefronten i Aalborg. Det var de 2 krydstogtskibe Viking Sky og Viking Sea fra det norske rederi Viking Ocean Cruises der krydsede hinanden henholdsvis på vej ind og på vej ud fra Honnørkajen. Her er Viking Sky på vej ind th. og Viking Sea er på vej ud. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Men hverken hans eget parti eller Enhedslisten, som er gået sammen om et forslag om landstrømanlæg, er klar til at bakke deres ord op med penge.

»Grundlæggende ser jeg ikke finansieringen som en kommunal opgave,« siger Peter Larsen.

Han peger i stedet på, at Port of Aalborg – et aktieselskab ejet 100 procent af kommunen – skal punge ud.

»Port of Aalborg har jo leveret nogle rigtig flotte tal, og har en klar bæredygtighedsstrategi. Så jeg ser det som naturligt, at havnen understøtter kommunens ambitioner om at være en grøn forgangsby,« siger Peter Larsen.

Hvad prisen for et landstrømanlæg i Aalborg beløber sig i er ikke endeligt beregnet. Men ifølge Lasse Frimand Jensen, formand for Port of Aalborg, er der tale om et tocifret millionbeløb.

»Det laveste tal jeg har hørt, er 30 millioner. Det højeste er 80 millioner, siger Lasse Frimand Jensen.

Han sidder desuden i Aalborg Byråd for Socialdemokratiet og ser frem til at diskutere forslaget på et møde i byrådssalen på mandag.

»Det store spørgsmål er jo, hvor pengene skal komme fra. Og jeg mener, at uanset om det er havnen eller borgernes skattekroner, der skal i spil, så skal man vælge en bæredygtig og ansvarlig løsning, siger Lasse Frimand Jensen.

Ville kommunen bruge skatteborgernes penge på etableringen af landstrømanlægget – et tiltag, som ifølge Peter Larsen ville være rigtig godt for borgernes sundhed – ville det betyde, at alle aalborgensere i den arbejdsdygtige alder skulle betale omkring 360 kroner.

I hvert fald hvis anlægget ender med at koste et sted lige midt i mellem de 30 og 80 millioner kroner, som er på tale.

Men her kan alle altså ånde lettet op på forhånd. For står det til SF og Enhedslisten, skal der højst være tale om et kommunalt tilskud til det grønne anlæg.

Et tilskud, der i Peter Larsens egen vurdering, ikke skal være på mere end maksimalt 10 procent af den samlede pris.

Skal kommunen betale for et landstrømsanlæg?

Så er spørgsmålet, om anlægget overhovedet bliver en realitet. For kommunen kan nemlig ikke bestemme, om det skal bygges, hvis ikke de også er klar til at tage regningen.

Når I ikke kan beslutte noget og ikke vil betale, er det her forslag så ikke bare symbolpolitik?

»Jeg tænker, at vi kan sende et klart signal fra byrådet om, at der er et problem, der skal løses, hvor vi ikke skal udsætte borgerne for den her massive forurening. Det forventer jeg, man vil lytte til i Port of Aalborg,« siger Peter Larsen.

Men hvis det er så stort et problem, skal kommunen så ikke sørge for at løse det og betale, hvis havnen ikke vil?

»Vi har sådan set rigtig mange klimamæssige tiltag frem mod 2030, som kommer til at koste kommunen. Havnen har en sund økonomi, så jeg synes, de skal finde en løsning.«

