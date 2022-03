Når krydstogtskibe kommer til Aalborg Havn, får gæsterne en oplevelse, der ellers ikke findes mange steder i verden. De ligger nemlig til kaj helt inde i bymidten. Men det kan være slut i fremtiden.

I hvert fald hvis det står til klima- og miljørådmand Per Clausen (EL). Han er nemlig klar til at sige farvel til krydstogtskibene, deres gæster og omkring ti millioner kroner af byens omsætning, hvis ikke der kommer styr på forureningen fra skibene.

»Vi har snakket om det her problem i mange år, uden at der er sket noget. Nu synes jeg, det er på tide at handle på det. Og kan vi ikke finde en løsning, ja, så kan det betyde, at vi vinker farvel til skibene, men det er jeg klar til,« siger Per Clausen.

Og løsningen er altså ifølge ham et landstrømanlæg ved Honnørkajen, så skibene ikke forurener, mens de ligger i havnen. Det skal være etableret inden for en tidshorisont på et par år, ellers vil Per Clausen helt forbyde indsejling til kajen. Skibene vil stadig kunne lægge til længere uden for centrum, men i praksis vil det sandsynligvis betyde, at de navigerer uden om Aalborg.

Per Clausen vil ikke selv betale for udgifterne til landstrømsanlæg. Arkivfoto. Foto: Camilla Rønde

»Det er fuldstændig afgørende for Aalborg som krydstogtdestination, at skibene lægger til så centralt. Det finder man mig bekendt kun her og så ved havnen i Bordeaux i Frankrig. Uden det trækplaster vil mange nok vælge andre byer at besøge,« siger cruise manager ved VisitAalborg Lars Bech.

Sker det, så vil det ifølge Lars Bech få betydning ikke kun for havneområdet, men hele byen.

»I 2016 fik vi lavet en undersøgelse, som viser, hvad gæsterne bruger i Aalborg by, og det var altså omkring ti millioner kroner. Det er penge brugt på restauranter, kaffebarer og i butikker. Desuden forelsker en del gæster sig i byen og kommer tilbage,« siger Lars Bech.

Men det er altså ikke et beløb, der får Per Clausen til at vakle.

»Det er jo, hvad byen tjener på at have en konference henover en weekend. Så det er en beskeden gevinst, vi godt kan undvære,« siger han.

Men selvom Per Clausen ubekymret vil skære en del af kagen væk for butikker og restauranter for at mindske forurening i byen, er han ikke selv klar til at punge ud. Det landstrømanlæg, han drømmer om, skal nemlig ikke betales af kommunekassen.

»Jeg mener ikke, at kommunen skal betale. Det må enten komme fra skibsgæsterne eller Port of Aalborg, hvis de så gerne vil have krydstogtskibe liggende,« siger rådmanden.

Formand for Port of Aalborg Lasse Frimand er klar på at diskutere, hvordan havnen kan blive et grønnere sted. Herunder også at tage snakken om et landstrømanlæg. Men om det sker og i så fald hvornår, er han ikke klar til at sige med sikkerhed.

»Jeg håber, vi kan få en form for afklaring på landstrømanlæg med bestyrelsen i den her bestyrelsesperiode. Men jeg vil også gerne lige have proportionerne på plads. Krydstogtskibe er en lille forureningskilde sammenlignet med biltrafikken,« siger han.

En undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at udledningen fra krydstogtskibe i København og Aarhus udgør en beskeden del af byernes samlede forurening.