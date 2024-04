99 procent af de 300 droner og missiler, som Iran lørdag aften sendte afsted mod Israel blev skudt ned.

Men hvis et sådan angreb blev sendt mod Danmark, ville det tal være vendt på hovedet, lyder det fra forsvarsanalytiker med speciale i luftforsvar Hans Peter Michaelsen.

»I det hypotetiske scenario, hvor Rusland sendte et lignende angreb fra Kaliningrad mod København, ville Danmark, hvis vi ikke blev advaret på forhånd, nok kunne skyde cirka 1 procent af de affyrede droner og missiler ned,« siger han.

Israel blev advaret flere timer inden angrebet ramte, og med den højspændte situation i Mellemøsten har flere af Israels allierede militær kapacitet i området.

»Hvis Danmark blev advaret inden et angreb, ville man måske godt kunne samle kræfter blandt vores allierede til at skyde størstedelen af angrebet ned, men det er jo slet ikke sikkert, at vi ville blive advaret i god tid,« siger Hans Peter Michaelsen, der har en lang fortid i det danske forsvar og på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, men i dag arbejder som selvstændig forsvarsanalytiker.

Det kommer først og fremmest an på, om vi blev advaret forud for angrebet. Men der er også stor forskel på, hvor stor skade, de missiler der ville trænge igennem vores forsvar, ville gøre.

»Nogle af de her droner bærer på 40-50 kilo brændstof. De kan godt gøre nogen skade, men det er altså ikke noget, der vælter en boligblok,« siger Hans Peter Michaelsen og fortsætter:

»Men nogle af de rigtig store missiler kan sagtens smadre en hel boligblok, og så er 300 altså mange,« siger han.

Altså må vi indtil der bliver indkøbt et bedre luftforsvar til Danmark håbe på, at vores potentielle angribere har lyst til at advare os, og at vores allierede kan nå at komme os til undsætning.

»Danmarks evne til at forsvare sig beror mest af alt på, at vores venner og allierede hjælper os. Det eneste luftforsvar, vi har, vil være vores F-16 fly samt fregatter på havet,« siger Hans Peter Michaelsen.

I et interview til B.T. med forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) lød det ellers i marts, at danskerne kunne lune sig ved tanken om, at NATO-fællesskabet vil komme os til undsætning.

Men den garanti holder altså ikke helt, sagde eksperter allerede dengang til B.T.



Lyt til B.T.s debatpodcast 'Borgerlig Tabloid' her, eller hvor du lytter til podcast.