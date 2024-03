Forsvarsminister Troels Lund Poulsen påstår, at Danmarks venner i Nato kan forsvare os, hvis Putin sender et missil mod Danmark.

Men ifølge tre forsvarseksperter vil Putin kunne affyre missiler mod Danmark, som Nato ikke kan skyde ned for os.

Derfor er det en »falsk tryghed«, hvis man føler sig sikker på, at Nato kan forsvare os mod missiler. Det forklarer forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen med speciale i luftforsvar.

»Forsvarsministeren siger det jo nok lidt for at berolige folk, tror jeg. Men det bare ikke rigtigt. Det er et af Forsvarets store problemer,« siger Hans Peter Michaelsen.

Han har en lang fortid i det danske forsvar og Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Han arbejder nu som selvstændig forsvarsanalytiker.

»Nato vil nok opdage missilet, men vil ikke nødvendigvis kunne skyde det ned,« forklarer han.

Også to andre forsvarseksperter fastslår over for B.T., at forsvarsministerens påstand ikke er helt korrekt:

»Nogle missiler vil Nato godt kunne tage ned for os, andre vil ikke kunne tages ned,« siger forsvarsanalytiker Jens Wenzel fra konsulentfirmaet Nordic Defence Analysis. Han arbejder også for Forsvaret, men understreger, at han udtaler sig for egen regning.

Vurderingen bakkes op af Forsvarsakademiets chef for Center for Luft- og Rumoperationer, Karsten Marrup:

»Der vil være situationer, hvor missiler af forskellige typer vil kunne skydes ned af os eller vores allierede, som tingene ser ud lige nu og her. Men der vil også være situationer, hvor det ikke vil være tilfældet, hvis ikke der blev rykket rundt på nogle af vores allieredes systemer,« siger Karsten Marrup.

Danmark har så godt som intet luftforsvar, der kan skyde missiler ned, udover kampfly. Og det er begrænset, hvilke typer missiler flyene kan nå at skyde ned.

Det var i et interview i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen beroligede danskerne med, at vores venner i Nato-alliancen til gengæld står klar til at hjælpe.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kom til at lyde lidt for skråsikker i et interview i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kom til at lyde lidt for skråsikker i et interview i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Ministeren blev spurgt, hvad der ville ske, hvis Putin sendte et missil mod Christiansborg lige nu, og hans svar lød:

»Så vil Nato-samarbejdet og Nato-paraplyen være med til at kunne opdage det missil og også kunne skyde det ned.«

Det vil rigtig nok kunne være tilfældet, hvis der for eksempel er tale om krydsermissiler, forklarer forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen. Men sandsynligvis ikke, hvis der er tale om et af Ruslands hurtigere ballistiske missiler, vurderer han.

»Hvis man sender dem afsted fra Kaliningrad, så vil Natos overvågningssystemer givetvis opdage dem, men der er ikke noget, der vil skyde dem ned. Det skal vi selv gøre, og det er et problem, for vi har ikke noget.«

Hvad ville du selv svare, hvis jeg spurgte dig, hvad der sker, hvis Putin sender et missil mod Christiansborg lige nu?

»Så ville jeg håbe, at Folketinget ikke var på arbejde. Hvis vi er heldige, kan vores Nato-venner tage det,« siger Hans Peter Michaelsen.

Han forklarer, at Danmark er det eneste land i Nordeuropa uden et reelt luftforsvar.

»På luftforsvarsområdet har vi ikke haft noget, siden vi i 2005 nedlagde Hawk-systemet, som står på Stevnsfortet. Det er 19 år siden.«

Regeringen har med et bredt flertal i Folketinget besluttet at bruge 155 milliarder kroner på det danske forsvar frem til 2033. Og medierne TV 2 og Altinget har erfaret, at regeringen nu vil hæve beløbet ydereligere. Det skulle eftersigende blive præsenteret på et pressemøde klokken 9.30 onsdag.

Forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen nævner det amerikanske Patriot-system som et luftforsvar, Danmark kan købe for at blive beskyttet mod for eksempel ballistiske missiler.

»Det ville være meget relevant. For problemet er jo også, at Natos styrker skal igennem dansk farvand for at komme til en krisesituation i Østersøen.«

Forsvarsanalytiker Jens Wenzel deler som sagt Hans Peter Michaelsen betragtninger:

»Når ministeren melder det her ud, så tænker han formentlig, at han ikke vil skræmme befolkningen, men reelt set så har Danmark altså ikke meget andet luftforsvar end vores jagerfly.«

Så hvor dårligt står det til med Danmarks mulighed for at beskytte sig mod missiler fra Rusland?

»Vi står reelt uden luftforsvar i Danmark. Og hvad det så vil betyde i forhold til at beskytte Danmark, behøver man ikke at være professor for at svare på. Vi står i en ret alvorlig situation,« siger Jens Wenzel og fremhæver truslen fra hypersoniske missiler som den trussel, vi står svagest overfor.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har ikke nogen kommentarer til eksperternes udtalelser, oplyser ministeriets presseafdeling til B.T.

Hør det omtalte interview med forsvarsministeren i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen, her: