En mystisk og potentiel smitsom sygdom har ramt flere hunde i den forgangne weekend.

Nordre Dyrehospital i Lystrup ved Aarhus skriver i et opslag på Facebook, at de har modtaget to hunde med blodig diarré.

Begge hunde har været »virkelig syge,« lyder det.

»Vi ved ikke endnu, hvad det præcis handler om, da de nærmere undersøgelser stadig pågår, men vi formoder, at det drejer sig om en bakteriel eller en virusinfektion. Altså at hunden sætter snuden i noget afføring fra andre hunde – og så bliver de smittet den vej,« skriver dyrehospitalet.

Over for TV 2 Østjylland oplyser dyrlæge Catina Frydendal, at Nordre Dyrehospital har modtaget rigtig mange opkald, hvilket bestyrker mistanken om, at der kan være noget i omløb.

Samtidig kalder hun det »usædvanligt,« at hunde bliver så syge, som det er tilfældet med de to indlagte hunde henover weekenden.

»Det er voldsomme tilfælde, som har krævet intensiv behandling. Ejerne reagerede præcis, som de skulle, men havde de ventet en dag, så er jeg ikke sikker på, at det var gået lige så godt. Så havde de ikke klaret den,« siger Catina Frydendal til TV 2 Østjylland.

Nordre Dyrehospital opfordrer hundeejere til at være ekstra opmærksomme på en række symptomer. For eksempel nedstemthed, dårligt humør og passiv adfærd.

Hertil skal man også være opmærksom på opkast eller diarré eventuelt med blod.

For at undgå smitte opfordres hundeejere desuden til at samle afføring op efter deres hund på gåture, hvor der færdes andre hunde.

Er man bekymret for sin hunds helbred, kan man kontakte egen dyrlæge.