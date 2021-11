»Vi bliver virkelig frustreret.«

Sådan indleder indehaveren Thomas Gregersen et opslag på Hotel Hjeddings i Ølgods Facebook-side.

Han oplever nemlig, at gæster ikke retter sig efter Folketingets Epidemiudvalgs krav om at genindføre visning af coronapas - blandt andet i restaurationsbranchen. Et krav, der trådte i kraft 12. november.

En særlig episode i weekenden gjorde, at Thomas Gregersen fik nok og strøg til tasterne.

Hotel Hjedding i Ølgod.

Da et større selskab skulle holde fest på Hotel Hjedding opstod der problemer, fordi et familiemedlem til fødselaren ikke kunne fremvise coronapas.

Det resulterede i, at hotelejeren måtte nægte personen adgang - og det faldt bestemt ikke i god jord.

»Han er noget fortørnet over, hun ikke må komme ind, fordi hun ikke har coronapas med. Han bliver mere og mere ubehøvlet,« fortæller Thomas Gregersen.

Først er det en ung medarbejder, der tager snakken med gæsten, men da han insisterer på at tale med en overordnet, må Thomas træde til.

»De skal ikke overfuse mit personale. At man skal vise coronapas er jo ikke noget, vi selv har valgt,« fortæller han.

Men her stopper det ikke.

Et andet par, der håbefuldt er taget mod hotellet for at deltage i festen, må nemlig også sande, at coronapas atter er en realitet. Konen har ikke sit med.

Da parret bor i nærheden, drøner hun hjem og henter det påkrævede pas - men endnu en gang er stemningen trykket. Damen vælger at finde Thomas Gregersen, og hun taler med store ord, da hun vil udtrykke sin utilfredshed med omvejen.

Thomas Gregersen driver Hotel Hjedding sammen med sin kone, Lone Gregersen.

»Tonen har været lidt høj - det bryder jeg mig sgu ikke om. Det er ikke mig, der har lavet den her lov.«

»Det er sgu ikke acceptabelt. Jeg synes bare, folk skal prøve at respektere det,« siger Thomas Gregersen og understreger, at Ølgods smittetal brager for tiden.

Noget, man skulle tro, kunne give anledning til at være ekstra påpasselig.

Lignende oplevelser gjorde sig gældende for værten, da kravet om mundbind i sin tid blev indført. Da gav flere gæster også udtryk for, at de mente, det var »noget pjat«.

»Folk har fået en meget kort lunte. Det kan jeg ikke acceptere over for mit personale, for det skal være et rart sted at være,« siger Thomas Gregersen.

»Generelt tror jeg, der er mange, der har ændret adfærd. Det er ærgerligt, for folk skal jo bare være glade for, at de kan komme ud.«