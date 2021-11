12 milliarder kroner.

Så meget er svenske Etraveli Group blevet solgt for.

Køberen er hollandske Booking Holdings, som er en af verdens førende inden for online salg af rejseservice. De ejer blandt andet siden Booking.com.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»I takt med at den internationale flyrejser vender tilbage efter at have været påvirket af coronapandemien, ser vi frem til at bygge videre på vores forhold til Etraveli Group for at kunne gøre bookingoplevelsen nemmere, siger Glen Fogel, der er administrerende direktør hos Booking Holdings, i pressemeddelelsen.

Men selvom der ligger en aftale på plads mellem selskaberne, kan handlen ikke blive en realitet, før myndighederne har godkendt den. Hvornår det kan forventes, meldes der ikke noget om.

Etraveli Group ejer Gotogate, Mytrip, Flightnetwork og arbejder blandt andet sammen med Google Flights, Skyscanner, Kayak og Booking.com.

I Danmark har selskabet siderne flybillet.dk, supersaver.dk og travelstart.dk.

Selskabet har omkring 1.000 medarbejdere, som arbejder i Sverige, Grækenland, Canada og Indien.