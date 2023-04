Torsdag aften reagerer HK-formand Anja C. Jensen som den første forbundsformand på beskyldningerne mod sin formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Her er Lizette Risgaard fredag morgen ifølge flere medier indkaldt til et krisemøde. Formanden for FH, Lizette Risgaard, beskyldes for krænkelser og upassende adfærd.

»Jeg tager det her ekstremt alvorligt. I kender min indstilling: Jeg har nultolerance over for krænkende adfærd, som fx mobning eller seksuel chikane. Ikke forstået sådan, at man ikke må begå fejl, men hvis ens adfærd gør andre kede af det, utrygge eller krænker dem, så skal man ændre sin adfærd med det samme, man bliver bevidst om det,« skriver Anja C. Jensen på Facebook.

Hun understreger, at hun ikke har andet end kæmpe respekt for de unge mænd og kvinder, som stiller sig frem og fortæller om deres oplevelser i den slags sager.

Samtidig slår hun fast, at hun vil håndtere den her sag på præcis samme måde, som hun kræver af alle andre ledere.

»Jeg vil deltage i orienteringsmødet i morgen og finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Af respekt for både dem, der står frem og for Lizette Risgaard, som der er rejst beskyldninger imod. Og så vil jeg drøfte det næste skridt med mine formandskolleger i de andre forbund,« lyder det.

Krisemødet vil finde sted klokken syv fredag morgen. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lizette Risgaard til sagen, men det har endnu ikke været muligt.