Fagbevægelsens Hovedorganisation indkalder til hastemøde fredag morgen.

Det skyldes angiveligt, at formanden Lizette Risgaard er anklaget for krænkelser.

Det erfarer Politiken og Berlingske.

Ifølge Politikens kilder i fagbevægelsen skulle anklagerne omhandle grænseoverskridende og krænkende adfærd fra Lizette Risgaards side mod yngre, mandlige medlemmer og ansatte i fagbevægelsen.

Berlingske har set mødeindkaldelsen, som fortæller, at mødet finder sted klokken syv fredag morgen.

»Grunden herfor er, at jeg nu har fået oplyst, at Berlingske og Ekstra Bladet vil køre en historie om upassende adfærd,« skriver Lizette Risgaard i mødeindkaldelsen ifølge Berlingske.

Politiken skriver videre, at holdningen blandt fagforbundene er, at Lizette Risgaard skal have mulighed for at forsvare og forklare sig, før der tages stilling til, hvad der eventuelt skal ske i sagen.

Samtidig vil de også afkræve ledelsen i Fagbevægelsens Hovedorganisation svar på, om de har været orienteret om eksistensen af krænkelsessager, og hvordan de i så fald har håndteret disse sager.

Skulle der være hold i anklagerne mod Lizette Risgaard, er flere af forbundene, ifølge Politikens kilder, klar til at kræve hende afsat.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lizette Risgaard, men dette har ikke været muligt.