Ni dage.

Så mange retsdage er der afsat til sagen mod tidligere chef i Rigspolitiet Bettina Jensen og hendes konsulentveninde Mariann Færø.

De er tiltalt for henholdsvis at modtage og yde bestikkelse. De nægter sig begge skyldige.

Sagen skal køre ved Københavns Byret i januar, februar og marts 2022.

Det oplyser senioranklager ved Københavns Politi Søren Harboe til B.T.

Ifølge Jørn Vestergaard, der er strafferetsekspert, viser det store antal retsdage sagens alvor.

»Det er en sag, hvor beviserne kræver en nøje granskning med mange afhøringer herunder af de tiltalte,« siger Jørn Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet.

De to veninder er tiltalt efter straffelovens paragraffer om bestikkelse, der kan give op til seks års fængsel.

»Efter retspraksis i bestikkelsessager må det forventes, at en dom efter anklageskriftet vil give mærkbare fængselsstraffe til begge parter,« siger Jørn Vestergaard.

Kvinderne er tiltalt for gensidigt at berige hinanden. Som chef i Rigspolitiet købte Bettina Jensen konsulentydelser for 10,5 millioner kroner af Mariann Færø, der til gengæld overførte godt 800.000 kroner til Bettina Jensens konto i Danske Bank.

Med retssagen martres staten af endnu en bestikkelsessag. Det er ellers ikke længe siden, at to andre sager trak overskrifter. Den ene er den såkaldte Atea-sag, hvor tre offentlige chefer i 2018 blev dømt for at modtage bestikkelse i form af dyre middage og Dubai-ture fra it-virksomheden Atea. Her fik hovedmanden, tidligere it-chef i Region Sjælland René Clausen, to års ubetinget fængsel af landsretten. Værdien af bestikkelsen var 320.000 kroner.

Den anden sag er skandalen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor flere tiltalte fik ubetingede fængselsstraffe. En tidligere ansat i styrelsen, Dennis Bechmann Engmann, fik to års fængsel, fordi han i samarbejde med en entreprenør fik renoveret sit hus på skatteydernes regning.

Sagen mod Bettina Jensen og Mariann Færø skiller sig dog ud. Selvom der også er mistanke om udveksling af pelse og skønhedsoperationer i Bettina Jensen-sagen, er det kun sekundært. Bestikkelsen er ifølge mistanken primært sket i form af rede penge og ikke naturalier, som det er tilfældet i både Atea-sagen og skandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

»Tiltalen er historisk, fordi bestikkelsen ifølge mistanken er foregået på så højt et niveau i staten og så i rede penge. Jeg kan ikke komme på andre sager, hvor der har fundet bestikkelse sted på den måde. Udveksling af penge er korruption i sin reneste form, og så i politiet af alle steder,« siger Jesper OIsen, der er formand for organisationen Transparency International.

Sagen er også unik af andre grunde. For det første vil politiet nu forsøge at få en af sine egne dømt. For det andet har efterforskningen haft et stærkt kritisabelt forløb. I første omgang opgav Københavns Politi at rejse tiltale, på trods af at efterforskningen viste de famøse pengeoverførsler. Kun fordi Rigspolitiet som anmelder i sagen klagede over den elendige efterforskning, blev sagen i 2019 genoptaget. Derfor er der meget på spil for politiet, mener Jørn Vestergaard.

»Sagens forløb og det, at den anklagede er én af deres egne, indebærer, at både politi og anklagemyndighed har anseelse og troværdighed på spil i sagen. Derfor er de også nødsaget til at være ekstra grundige. Der må ikke være mistanke om, at politiet skåner dets egne,« siger han.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

Tilløbet til sagen har også været langt. B.T. skrev første gang om uregelmæssigheder, mulige vennetjenester og overbetaling i Rigspolitiet i juni 2016. Først afviste Rigspolitiet, at der var problemer. Men en fortsat kritisk dækning i B.T. og tre uvildige rapporter fik erkendelsen til at brede sig på direktionsgangene på Polititorvet i København: Noget var alligevel galt.

Siden erkendte Rigspolitiet systematiske brud på udbudsloven og Bettina Jensen blev i 2017 fyret og efterfølgende politianmeldt for mulige vennetjenester. Først i marts 2021 lå der en tiltale klar – fire år efter, at Bettina Jensen første gang blev anmeldt til Københavns Politi af Rigspolitiet.

Den lange efterforskning har betydet, at sagen mod Mariann Færø er skåret til. Hun er »kun« tiltalt for at yde bestikkelse for 304.375 kroner, selvom hun overførte 790.250 kroner. Det resterende beløb er røget ud af anklageskriftet på grund af forældelsesfrist. Til gengæld er Bettina Jensen tiltalt for at modtage hele beløbet dvs. alle 790.250 kroner.

Ifølge Jørn Vestergaard afspejler det, at straffeloven i udgangspunktet ser med mildere øjne på den, der yder bestikkelse (Mariann Færø) end den, der modtager bestikkelse (Bettina Jensen).

»Strafferammen for at yde bestikkelse var før 2013 det halve, og det er også forklaringen på, at der er forskel på forældelsesfristen,« siger Jørn Vestergaard.