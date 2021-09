En 600 år gammel kjole, som er produceret af tusindvis af ægte guldtråde, er netop vendt tilbage til Danmark efter et længere ophold i Sverige.

Og det er altså ikke hvilken som helst kjole, der er tale om.

Kjolen har nemlig tilhørt Dronning Margrete den første og har siden 1659 befundet sig i Uppsala Domkirke, idet den blev taget med til Sverige som krigsbytte.

Efter flere hundrede år er kjolen dog kommet tilbage til Danmark, og det er den, da den skal være midtpunkt for en royal udstilling på Christiansborg Slot, som hylder middelalderdronningen.

Det oplyser Christiansborg Slotsforvaltning i en pressemeddelse.

»Det er fantastisk at kunne vise Margrete 1.s guldkjole på Christiansborg. Man føler vingesuset af en 600 år lang historie, for der er jo en klar tråd til vores nuværende Dronning 'Margrethe den Anden', der her blev udråbt til regent,« fortæller Vivian Etting, der er Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet.

Kjolen skal være midtpunkt for en udstilling på Christiansborg Slot, som løber i perioden fra den 24. september til og med den 12. december 2021.

Undersøgelser viser, at den særlige kjole, som er syet med guldtråde, kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1400-tallet, og derfor er også meget sandsynligt, at Dronningen har båret den under sin levetid.

Kjolen har tidligere været i Danmark, men kun af ganske få gange, og derfor er det også helt exceptionelt, at Christiansborg Slot nu kan udstille den for befolkningen.

Udstillingen om den magtfulde middelalderdronning, hvor kjolen indgår, løber fra den 24. september til og med den 12. december 2021.