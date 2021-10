Et historisk gods skal have nye ejere.

Med tidligere ejere som biskop Absalon, Stig Andersen, der blev dømt for mordet på kong Erik Klipping i Finderup Lade, Kong Frederik 2. og tidligere konseilspræsident (statsminister) Jacob B. S. Estrup, har godset oplevet sit.

Men efter 185 år i familien Estrups varetægt skal godset have nye ejere. Det sker efter, at Jacob Estrups tipoldebarn gerne ville sælge det.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra godset.

Men ifølge sn.dk er der allerede fundet en ejer i form af Anna Sofie og Martin Mikkelsen.

»Vi har haft et rigtig godt samarbejde med familien Estrup om overtagelsen af Kongsdal, og vi glæder os til at arbejde videre med det fine potentiale, der er i såvel bygninger som naturen – i en del af Danmark, som vores familie har haft nær tilknytning til i over 35 år. Kongsdal er et fantastisk sted, som vi ser frem til at lære endnu bedre at kende,« skriver Anna Sofie og Martin Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

Ifølge mediet skulle prisen på de 2.160 bolig-kvadratmeter og 800 hektar landbrug og skov nå op på svimlende 230 millioner.

Martin Mikkelsen står i Det Centrale Virksomhedsregister stadig som administrerende direktør i Jacob Holm & Sønner A/S. Han og hans far, Poul M. Mikkelsen, står også fortsat som ejere. Jacob Holm & Sønner er verdens næststørste producent af avancerede fiberbaserede bæredygtige løsninger.

Men ejerskabet og direktørposten kan snart ændre sig, da det i juli blev offentliggjort, at virksomheden var blevet solgt til det amerikanske firma Glatfelter Corp. for knap to milliarder kroner. Der afventes dog fortsat en godkendelse fra konkurrencemyndighederne.