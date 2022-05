Statsminister Mette Frederiksen »hælder benzin på bålet« og skulle aldrig have kommenteret på den meget omtalte TV 2-dokumentar ‘Herlufsholms Hemmeligheder'.

Sådan lød det noget opsigtsvækkende melding i en pressemeddelelse søndag eftermiddag.

»Ingen andre skoler har dog skullet opleve, at selveste landets statsminister på sin Facebookvæg fordømmer ledelsen og benytter så stærk en vending som ‘utilgiveligt’ på baggrund af en tv-udsendelse,« lød det blandt andet.

Pressemeddelelsen er afsendt fra en »bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm Skole.« Men hvor mange mennesker er der egentlig i den »brede kreds af forældre«, der står som afsendere af den kradse kritik?

B.T. har tidligere i dag stillet en række spørgsmål til det eneste navn, der er oplyst på pressemeddelelsen, nemlig Tenna Weng Pedersen.

Vi ville blandt andet gerne have svar på, hvor mange forældre, der står bag pressemeddelelsen.

Men sagen er, ifølge Tenna Weng Pedersen, så følsom, at forældregruppen kun vil svare skriftligt på B.T.'s spørgsmål.

På spørgsmålet om, hvor stor forældregruppen egentlig er, skriver Tenna Weng Pedersen kortfattet, at »vi ønsker ikke at skabe mere opmærksomhed omkring forældrekredsen end højst nødvendigt, særligt ikke med den stemning statsministeren har bidraget til at skabe.«

»Det er virkelig mystisk på alle måder,« siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund.

»For mig er det helt ubegribeligt, at man kritiserer en statsminister for at mene, at børn naturligvis ikke skal udsættes for vold, mobning og krænkelser og at det, man ser i dokumentaren selvfølgelig er uacceptabelt,« siger Rasmus Stoklund.

Han mener, det er underligt at afsenderen på kritikken ikke vil fortælle, hvor mange forældre, de repræsenterer.

»Jeg svarer gerne på deres kritik af regeringen nu, selvom vi ikke ved, hvem der står bag. Når det er sagt, så forstår jeg ikke, hvorfor de ikke siger, hvor mange forældre det faktisk er, som mener, at det, man ser i dokumentaren er OK.«

Det kan jo også være, at forældregruppen bare ikke mener, at dokumentaren afspejler hverdagen på Herlufsholm?

»Det kan være, men med alle de mange elever, både nuværende og tidligere, der er stået frem og de utallige rystende vidnesbyrd samt ikke mindst skolens reaktion om at fyre rektor og lave markant om, så ser jeg ikke nogen grund til at tvivle på, at der er foregået ting på Herlufsholm, som de færreste forældre vil synes er i orden.«