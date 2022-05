Statsminister Mette Frederiksen hælder benzin på bålet og burde afholde sig fra at kommentere på TV 2-dokumentaren ‘Herlufsholms Hemmeligheder'.

Det mener en gruppe af Herlufsholm-forældre, der har udsendt en pressemeddelelse, hvor de langer ud efter statsminister Mette Frederiksen for ikke at have sat sig ordentligt ind i forholdene på den berømte og berygtede elitekostskole.

»Vi ser ingen usund kultur på Herlufsholm,« skriver forældrene til flere grundskole- og gymnasieelever på skolen.

De tilføjer:

»Vi fornægter ikke, at der har fundet mobning, krænkelser og vold sted på skolen. Men vi må insistere på, at dette er enkeltstående tilfælde og ikke resultat af en kultur. I hvert fald ikke en kultur på Herlufsholm.«

I stedet mener forældrene, at de ‘enkeltstående’ tilfælde at vold, krænkelser og mobning udspringer af den ‘forråelse, de udsættes for i medierne og på de sociale medier.’

Forældrene mener, at det er uhørt, at Mette Frederiksen på Facebook har fordømt forholdene på Herlufsholm. Forældrene påpeger, at man vil kunne finde eksempler på vold, krænkelser og mobning på mange andre skoler.

»Ingen andre skoler har dog skullet opleve, at selveste landets statsminister på sin Facebookvæg fordømmer ledelsen og benytter så stærk en vending som ‘utilgiveligt’ på baggrund af en tv-udsendelse,« skriver forældrene og fortsætter:

»Også undervisningsministeren kommunikerer via Facebook og kalder det for ‘det alvorligste’ hun ‘har set i årtier’, og bekendtgør, at hun efter udsendelsen nu håber at komme igennem med sit politiske forslag at forbyde præfektordningen (ældre elever, der får ansvar for yngre elever, red.), som er en hjørnesten på vores børns skole.«

Forældrene skriver videre:

»Vi kunne have ønsket, at de to ministre havde haft mindre travlt med at fordømme vores børns skole. Men de skød uden tøven med de skarpeste våben, en politiker har: fordømmelse. Med alle de ubehagelige konsekvenser, det nu får for skolen og dens elever og vores børn.«

Tenna Weng Pedersen er kontaktperson på pressemeddelelsen. B.T. har ringet hende op for at få uddybet indholdet af pressemeddelelsen.

Vi ville blandt andet gerne have svar på, hvor mange forældre der står bag pressemeddelelsen, men sagen er ifølge Tenna Weng Pedersen så følsom, at forældregruppen kun vil svare skriftligt.

B.T. afventer at få svar på de spørgsmål, vi har sendt til Tenna Weng Pedersen.

Vi vil blandt andet gerne have svar på disse spørgsmål:

– Bestyrelsen på Herlufsholm har fundet det nødvendigt at fyre skolens rektor oven på dokumentaren. Er fyringen efter jeres mening en overreaktion?

– Skolens nu fyrede rektor gjorde det i dokumentaren klart, at den såkaldte PØ-kamp var en uproblematisk og god tradition, hvor eleverne brydes i 20 sekunder. Dokumentaren viste, at elever slog hinanden med knyttede næver til PØ-kampen. Mener I, at PØ-kampen er en god tradition, der burde fortsætte?

Forældrene mener, at dokumentaren og den efterfølgende debat om den er direkte farlig for deres børn.

»Vores børn går fra i dag ikke længere med deres skoleuniform, når de færdes uden for skolens område, på grund af overfald og trusler. Det har de fået forbud mod, for deres egen sikkerheds skyld. Sådan går det, når tv-udsendelser skaber fordømmelse, og når børnenes statsminister og hendes regering hælder benzin på bålet.«

Bestyrelsen på Herlufsholm har efter dokumentaren fyret skolens rektor Mikkel Kjellberg.

Herlufsholm har derudover indført en række ændringer, for eksempel afskaffelse af præfektordningen, PØ-kampen og sovesale.

