Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hold på hat, briller, ur og tegnebog.

Når vejret bliver godt, og der er flere mennesker på gaden, strømmer omrejsende kriminelle til Danmark.

Alene i København har politiet fra årsskiftet og frem til 18. maj registreret cirka 2.500 anmeldelser om tyveri fra lommer, tasker og bagage.

Det viser en opgørelse, som B.T har fået aktindsigt i.

20 københavnske gader er særligt plaget af langfingrede kriminelle og tæller for op mod 40 procent af alle anmeldelserne i år. Hvilke vender vi tilbage til.

»Det er en god idé at have alarmklokkerne lidt ude og være ekstra opmærksom på sine ting. Det kan ramme alle,« siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen, der er leder af afdelingen for berigelseskriminalitet hos Københavns Politi.

Lommetyvene huserer især ved de store trafikknudepunkter og på steder, hvor der færdes mange mennesker.

»Det er tætbefolkede knudepunkter for turister og rejsende. Det er sværere at orientere sig, om der er nogen, der har rørt ved én. Vi ser det også forekomme i tætpakkede busser,« siger Lars Feldt-Rasmussen.

Nørre Voldgade med Nørreport Station tæller for tredjeflest lommetyverier i år. Arkivfoto. Foto: Mathias Svold Vis mere Nørre Voldgade med Nørreport Station tæller for tredjeflest lommetyverier i år. Arkivfoto. Foto: Mathias Svold

Så sent som i mandags blev en 66-årig serbisk mand anholdt og sigtet for at have begået seks lommetyverier og misbrugt de stjålne betalingskort.

Anholdelsen skete på baggrund af flere anmeldelser om lommetyveri i bus 4A i Valby og på Frederiksberg.

Det lykkedes politiet at fange manden, da han efter et par skift steg af bussen med en pung, han havde stjålet fra en anden passager.

»Vi er generelt gode til at løbe de her lommetyve op. Det kan godt være, det tager noget tid, men det er jo sådan med lommetyve, at de sjældent nøjes med at lave kun ét lommetyveri, men gerne fortsætter over tid. Jeg tør godt sige, vi har en rimelig høj succesrate med at få dem indfanget før eller siden,« siger Lars Feldt-Rasmussen.

Banegårdspladsen ved Københavns Hovedbanegård er det næstmest udsatte sted. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Banegårdspladsen ved Københavns Hovedbanegård er det næstmest udsatte sted. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Lige nu er antallet af lommetyverier i vækst og bevæger sig i retningen af samme niveau som før corona. Det er især østeuropæere, der begår dem, fortæller Lars Feldt-Rasmussen.

»Det er ofte organiseret. Men vi ser begge dele. De er behændige, og de arbejder ofte flere sammen for at aflede din opmærksomhed, så du ikke ser eller bemærker, at du får fjernet noget i bag- eller inderlommen,« siger han.

Københavns Politi opfordrer til, at man følger en række enkle forholdsregler, der gør det sværere for lommetyvene at stjæle ens værdier.

Eksempelvis er en lukket bæltetaske altid godt, og en forlomme er bedre end en baglomme.

Med 118 anmeldelser i årets første knap fem måneder er Vesterbrogade den mest udsatte gade i København, når det gælder lommetyveri. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Med 118 anmeldelser i årets første knap fem måneder er Vesterbrogade den mest udsatte gade i København, når det gælder lommetyveri. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er vigtigt, man passer på sine værdier og ikke har dem et let sted, hvor de kan fiskes op, uden man mærker noget,« siger Lars Feldt-Rasmussen.

Varsom bør man også være, hvis nogen spørger én om vej eller prøver at aflede ens opmærksomhed på anden vis.

»Det gør ikke noget, at man er lidt i alarmberedskab, når man for eksempel af en fremmed bliver spurgt om at se på et kort for at vise vej,« lyder det fra vicepolitiinspektøren.