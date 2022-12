Lyt til artiklen

Trods inflation og stigende priser er danskernes rejselyst i den grad tilbage efter coronakrisen.

Eksempelvis har man hos rejsesøgemaskinen Momondo registreret en samlet stigning i flysøgninger på 81 procent for 2023 set i forhold til 2022.

Men der skal graves dybt i lommerne, når flyrejsen skal betales. Og det er der flere årsager til, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

For samtidig med, at interessen for at rejse udenlands er steget, må luftfartsselskaber som amerikanske United Airlines og indiske Air India vente i årevis, før de får de fly, som der står på deres bestillingsliste.

De mest populære søgninger hos Momondo Her er listen over de hidtil mest populære søgninger hos Momondo i 2023: 1. Bangkok, Thailand

2. Phuket, Thailand

3. Denpasar, Bali, Indonesien

4. Malaga, Spanien

5. New York, USA

6. Paris, Frankrig

7. London, Storbritannien

8. Ho Chi Minh, Vietnam

9. Tokyo, Japan

10. Dubai, Forenede Arabiske Emirater

En opgørelse fra analysefirmaet Jefferies LLC, anslår, at der i øjeblikket er en ordrebeholdning på intet mindre end 12.720 fly på verdensplan.

Og foruden de lange bestillingslister, står hundredvis af fly, der blev parkeret i ørkener rundt omkring i verden under coronakrisen, og mangler omfattende vedligeholdelse, før de kan flyve igen.

Ifølge Bloomberg betyder de to faktorer, at verden står over for en desperat mangel på fly, og der er ikke udsigt til at få fingre i billigere flybilletter lige foreløbig. De skyhøje priser er kommet for at blive.

For også genåbningen i Kina vil påvirke priserne. Det fortæller stifter af hjemmesiden for hyppigt flyrejsende LiveFromALounge.com, Ajay Awtaney, til mediet:

»Folk vænnede sig til lavere priser under pandemien, og Kinas genåbning vil gøre det værre. Det handler ikke kun om mangel på fly, men også om andre faktorer som brændstofpriser.«