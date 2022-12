Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søgninger på Ho Chi Minh City i Vietnam er syvdoblet i forhold til sidste år.

Interessen for på Bangkok i Thailand er steget med 200 procent – det samme er tilfældet for Denpasar på Bali. For Tokyo i Japan hedder stigningen 150 procent.

»Den stigende rejseinteresse for 2023 vidner om, at danskerne, trods inflation og stigende priser, ikke har i sinde at stoppe med at rejse verden rundt,« siger Per Christiansen, talsmand for Momondo.

Der er endnu nogle dage tilbage af 2022, men mange danskere har tilsyneladende længe været godt i gang med at lægge rejseplaner for det kommende år.

Ho Chi Minh City ser meget populær ud. Foto: Getty Images Vis mere Ho Chi Minh City ser meget populær ud. Foto: Getty Images

Hos rejsesøgemaskinen har man således registreret en samlet stigning i flysøgninger på 81 procent for kalenderåret 2023 set i forhold til 2022 (baseret på danskeres søgninger fra april til og med oktober).

Og det ser altså ikke mindst ud til, at det er rejser til Asien, der trækker.

»Vi ser en særligt stor interesse for Asien, som fylder halvdelen af top 10 listen over mest søgte destinationer i 2023,« siger Per Christiansen fra Momondo:

»Det kan blandt andet skyldes, at flere dele af Asien er genåbnet det seneste år, og at lande som Vietnam, Thailand og Japan igen er blevet mere tilgængelige for danskerne. Og så vidner det om, at danskerne drømmer om de helt store rejseoplevelser i 2023.«

Har du allerede planlagt en rejse til næste år?

Her er listen over de hidtil mest populære søgninger hos Momondo i 2023:

1. Bangkok, Thailand

2. Phuket, Thailand

3. Denpasar, Bali, Indonesien

4. Malaga, Spanien

5. New York, USA

6. Paris, Frankrig

7. London, Storbritannien

8. Ho Chi Minh, Vietnam

9. Tokyo, Japan

10. Dubai, Forenede Arabiske Emirater

Klassiske storbyer som New York, Paris og London er også stadig populære.

»Under corona blev storbyrejser byttet ud med mere afsidesliggende destinationer, men nu er kulturhovedstæderne altså tilbage på listen, og danskerne er sultne efter at fordybe sig i forskellige bykulturer,« siger Momondos Per Christiansen:

»Storbyer som New York, London og Paris kommer med en pris, men det lader altså ikke til at afskrække danskerne.«