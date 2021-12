Det lyder som enhver ung knægts drøm, men for 24-årige Hector Andersen fra Aalborg er det virkelighed.

Han lever nemlig af at game.

På streamingtjenesten Twitch, hvor han går under navnet MexiDK, har han over 16.000 følgere og har haft en halv million seere, når han spiller Fortnite, Pokemon eller New World.

»Det har været benhårdt arbejde at nå dertil, hvor jeg kommer ud til en halv million mennesker,« fortæller streameren.

Fra sin lejlighed i Aalborg sender han i princippet til hele verden, men da hans streams foregår på dansk, er det primært et dansk publikum, han rammer.

Publikum kan så følge med, når Hector spiller forskellige spil, og de kan stille spørgsmål og kommentere i chatten. Nogle gange er der slet ikke spil involveret. Så går tiden bare med at snakke med folk i chatten.

Men det kræver mere end bare en computer og et spil at skabe sig et liv som streamer. Hectors lejlighed er nærmest indrettet som et tv-studie med lyd, lys og kulisser.

»Det kommer jo ikke af sig selv. I starten tog jeg et SU-lån for at opgradere min computer, men med årene har jeg haft en stabil indkomst gennem streaming, og så har jeg kunnet investere i dyrere og bedre ting,« siger han.

Hector Andersen har streamet i næsten to og et halvt år; noget, der faldt sammen med, at han flyttede til Aalborg for at læse til pædagog.

Siden har det udviklet sig til at være en stabil indkomst for den 24-årige pædagogstuderende.

Præcis hvor meget han tjener, vil han ikke afsløre, men han bekræfter dog, at indtægterne godt kan gøre det ud for et almindeligt arbejde.

Faktisk har Hector Andersen været nødt til at momsregistrere sig og tilknytte en revisor, da hans vinding på livet som streamer har udviklet sig.

På Twitch er han blevet såkaldt partner, hvilket er et slags kvalitetsstempel, som man kan opnå ved blandt andet at have nok seere over en given periode.

Ud over at hans mange seere har gjort ham til partner på Twitch, så har de også en vital rolle for at få streamet til at køre. Gennem chatfunktionen kan Hector svare på spørgsmål eller få kommentarer undervejs, når han streamer.

»Det er et helt unikt fællesskab, der er. Seerne er jo med til at skabe indholdet. Hvis jeg ikke har noget at respondere til, så kan det hurtigt blive svært for mig at skulle hive kaninen op af hatten,« siger Hector Andersen.

Han har altid været glad for at spille spil, men kombinationen af at hygge sig med for eksempel Pokemon og samtidig være sammen med andre mennesker omkring det, giver spilleriet merværdi for Hector. Og der er plads til alle, understreger han.

»Der er en stor mangfoldighed i chatten. Jeg har også en fornemmelse af, at mange af dem, der ser med, måske har det svært socialt. Uanset hvem man er, og hvordan man ser ud, så bliver man accepteret som den, man er,« lyder det fra Hector.

Selvom Hector kun kender mange af seerne ved et kaldenavn i chatten, så har han faktisk mødt nogle af dem.

I starten af oktober deltog Hector sammen med sin kæreste, som også er streamer, i en 'meet 'n greet'-begivenhed i Kolding. En slags messe, hvor seere kunne mødes med nogle af de streamere, de følger på YouTube eller Twitch.

»Det er jo sindssygt fedt endelig at kunne sætte ansigt på de mennesker, der sidder bag skærmen. Mange af dem har jo været med siden dag et,« siger Hector Andersen og fortsætter:

»Det er jo sjovt, at man har brugt så mange timer sammen, uden egentlig at vide, hvordan folk ser ud.«

Hector Andersen har cirka et halvt år tilbage på pædagoguddannelsen, men man skal ikke regne med, at man i den nærmeste fremtid kan sende sine børn i børnehave og få dem passet af streameren.

»Mit hjerte ligger mest ved streaming lige nu. Det er det, jeg har mest lyst til, og det, jeg ser mig lave, når jeg er færdig med uddannelsen. Men det er godt at have noget at falde tilbage på,« siger han.