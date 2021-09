»Jeg er bare virkelig glad. Ja, faktisk lykkelig.«

Søndagens HCA Marathon stod i kærlighedens tegn.

I hvert fald for 27-årige Rasmus Fabech Storm, der undervejs på sit halvmaraton faldt på knæ for sin kæreste – og fik et rungende ja retur.

Et begivenhedsrigt øjeblik, der blev omfavnet med kys og kærtegn, inden Rasmus Fabech Storm efterfølgende fortsatte sit løb.

Pulsen var noget højere i dag end den plejer at være, når jeg løber. Rasmus Fabech Storm

Ham og hans nu forlovede, 26-årige Lea Kremmer, er gymnasiekærester og har dannet par i snart 10 år.

Og Rasmus fortæller, at planerne om et frieri har fyldt i hovedet længe.

»Jeg var meget nervøs. Pulsen var noget højere i dag end den plejer at være, når jeg løber. Især da jeg kom tæt på hvor hun stod, der kunne jeg virkelig mærke det,« siger Rasmus Fabech Storm.

Heldigvis endte alt godt.

Og selvom frieriet kostede et par minutter i tiden, er Rasmus Fabech Storms glæde ikke til at tage fejl af.

»Det var nok ikke min bedste tid, men det var heller ikke det, der betød noget i dag. Det vigtigste var bare, at komme hurtigt frem til hende,« fortæller han.

Parret har begge stor interesse for løb, så scenen for frieriet var ikke helt tilfældig.

»Vi løber begge meget og er en del af løbefællesskaber, så det var oplagt. Og så var det bare dejligt, at kunne gøre det foran en masse venner. Det var en god mulighed for at forevige øjeblikket,« siger Rasmus Fabech Storm.

Nu står resten af dagen i selskab med familie – og hinanden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rasmus Fabech Storm (@rasmusfabech)

Hos løbsdirektør Erik Juhl Mogensen var frieriet heller ikke gået ubemærket hen.

»Det er gået over alt forventning. Vi har haft rigtig mange løbere ude og løbe i dag, og det var et flot ræs,« fortæller han.

»Der var så mange odenseanere ude og heppe! Og så var der ovenikøbet en løber, der faldt på knæ for kæresten.«

I alt havde 3999 deltagere meldt sig til HCA Marathon 2021.