Der har været fart på siden de tre venner Kasper Ulrich, Christian Aachmann og Christoffer Bak stod foran løverne i DR-programmet Løvens Hule.

Her pitchede de ideen om deres koncept om komfortabelt herretøj i programmet, der blev vist i april 2018. Det endte med investeringer fra både Jesper Buch og Birgit Aaby.

Sidste år rykkede de tre aalborgensiske iværksættere så ind i deres nye hovedkontor på Østerågade i midten af Aalborg. Men nu er de allerede vokset ud af de lokaler.

»At vi allerede er vokset ud af vores eksisterende lokaler, er lidt overraskende for os. Det er naturligvis et resultat af, at vores forretning vokser også under en pandemi,« fortæller Kasper Ulrich til B.T.

Under pandemien har iværksætterne bag Shaping New Tomorrow åbnet butikker i Odense, Aarhus og Esbjerg, samt en butik i Tyskland.

»Vi har satset ved at holde fast i vores investeringer og troen på vores medarbejdere og koncept. Vi har ikke på noget tidspunkt mistet troen. Vi har set mulighederne i et uforudsigeligt år,« lyder det fra Kasper Ulrich.

De nye lokaler, som kommer til at danne rammerne for tøjmærkets hovedkontor, ligger på Østre Havnegade 21 i Aalborg.

»Der er kæmpe plads til at indrette os optimalt med fokus på kreativitet, udvikling, innovation og space, hvor medarbejderne kan få tid til at tænke. Og så masser af rum til at indrette os optimalt både socialt og arbejdsmæssigt,« lyder det begejstret fra Kasper Ulrich, der også lige får nævnt endnu en fordel, ved de nye lokaler.

»Så får vi jo fjordudsigt.«

Iværksætterne har i disse tider stor fokus på at udvikle deres brand internationalt. Det er særligt nabolandet mod syd, som de tre aalborgensere har blikket stift rettet mod.

I Hamburg er der allerede åbnet en Shaping New Tomorrow-butik. Og der er flere på vej forsikrer Kasper Ulrich.

»Vi har fuld fart på at åbne flere butikker i Tyskland, som er her vi på den korte bane har fokus på rent investerings- og udviklingsmæssigt.«

Men selvom der gøres store tanker om det store udland, så glemmer iværksætterne bag ikke, hvor de kommer fra.

»Vi er jo rodfæstet i Aalborg. Så vores danske hovedsæde vil altid være placeret i Aalborg. Men vores internationale ekspansion bliver rullet ud og forankret især fra Hamburg.«

Kasper Ulrich forventer, at flytte ind i de nye lokaler i Aalborg til februar næste år. Og så bliver der endnu bedre plads til at udvide forretningen. For det vælter nemlig ind med ansøgninger fra folk, der ønsker at blive en del af virksomheden.

»Vi får rigtig mange uopfordrede ansøgninger, så meget kan jeg sige og vi henvender os selv til mange. Men det vigtigste er, at vi er en virksomhed, der kan tiltrække talenter både fra Danmark og fra udlandet. Det er super vigtigt for vores vækst fremover, selvfølgelig,« slutter Kasper Ulrich.