De kommer frem, mens du sover. De er aggressive. De er blodtørstige.

I et Facebook-opslag på gruppen ‘Frederiks Plads 16’ undrer de sig. Er der ikke voldsomt mange myg, spørger de?

Og hvis du har tænkt det samme, har du ret.

»Nogle steder er der op til fem gange så mange myg som i august måned, som ellers er højsæson,« fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

I lejlighederne på Frederiks Plads har de bemærket det.

»Vi har altid været vant til at sove med vinduer åbne, og det har aldrig været et problem. Men det kan vi simpelthen ikke lige nu,« siger Sophie Villekold Niekranz, der er en af dem, der har kommenteret opslaget på Facebook.

»De gemmer sig jo alle steder, og man vågner om natten ved, at de sværmer omkring en. Vi prøver at finde dem om aftenen, men det er som om, de ligger på lur,« tilføjer hun grinende.

Og hun har helt ret i, at de sværmer ind i lejlighederne og gør alt for et stik.

»Den her art af myg er fuldstændigt hæmningsløse og aggressive. De vil bare have et blodmåltid. Derfor er det også nogle af de mest plagsomme myg, vi har, de er virkelig pågående,« siger René Bødker.

Det er dog ved at være sidste udkald for plageånden, og derfor kan man også forvente, at myggestikkene bliver færre fra næste måned.

»Det er virkelig træls, at de kommer frem alle steder, når man sover. Man må sove med fluesmækkeren i hånden, nærmest. Så det er dejligt, det snart er ovre,« siger Sophie Villekold Niekranz.

Og det er det, fordi det lige nu er sidste chance for myggene at lægge æg. De gør alt for at lægge hold à 200-250 æg – og de kan ligge hele vinteren over, inden de udklækkes næste forår.

»Det er en lille gave, der ligger der og venter,« siger René Bødker.

Han synes dog, man skal huske at nyde myggen lidt også.

»Det er jo en meget, meget smuk myg. Den har flotte klare øjne og sorthvide tegninger ned ad ryggen,« fortæller han, men anerkender, at man måske skal være lidt særligt myggeinteresseret for se sådan på den lille blodsuger.

Den særlige myg er en strandengsmyg, og det er også derfor, at blandt andet Aarhus er særligt plaget. Den ligger nemlig æg i vådområder, så kystnære byer er særligt ramt.

Og det er også derfor, vi ser så mange dette efterår, vi har nemlig haft en våd sommer, som gør, at der er myg i hobetal.

René Bødker råder til, at man lufter ud, inden solen går ned, hvis man er plaget af myggene. Hvis du åbner et vindue efter solnedgang, kan du nemlig være stensikker på, de vælter ind, fortæller han.

Derudover skal man være lidt opmærksom, hvis man har dyr, der går udenfor. De kan nemlig også være plaget af myggene.