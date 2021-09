På en gåtur gennem Odense har det nok for de fleste været svært ikke at bemærke, at Kunstmuseum Brandts ser noget anderledes ud, end det plejer. Faktisk kan man nærmest ikke se museet længere.

Foran hænger nemlig flere tusinde meter stof i alle regnbuens farver. Så meget, at det ikke er til at se igennem.

Men det er ikke bare en tilfældig vandal, som står bag de farvestrålende snore. Nej, det er faktisk odenseanerne selv, der har tildækket museet. Og det har de gjort sammen med kunstner Karoline H. Hansen.

De mange snore foran museet er nemlig et kunstværk, som går under navnet 'Collective Strings', og som Kunstmuseum Brandts i denne anledning har kaldt 'I tråd med klædefabrikken'.

»Karoline H. Larsens værk har vist sig som et både spændende og bæredygtigt værk for mennesker på tværs af aldre og landegrænser. Det interaktive aspekt, hvor man som gæst både kan betragte og skabe sammen, gør det samtidig unikt hver gang,« siger direktør for Kunstmuseum Brandts, Stine Høholt, i en pressemeddelelse.

Snorene kommer til at blive hængende frem til den 10. oktober, og for hver dag der går, kommer der flere snore til.

Kunstværket står foran Kunstmuseum Brandts frem til den 10. oktober. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere Kunstværket står foran Kunstmuseum Brandts frem til den 10. oktober. Foto: Amanda Kieler Andersen.

Skoleklasser og forbipasserende kan nemlig blandt andet sammen med Karoline H. Hansen kaste snore i vejret og bidrage til det store kunstværk.

Og tanken bag de mange snore er, at det er en måde at kortlægge kroppens bevægelser på.

De farvestrålende snore stammer alle sammen fra genanvendte T-shirts, og udstillingen er én, som Karoline H. Hansen har opstillet i efterhånden mange år. Hun startede nemlig i 2005 i Cape Town.

»Stedets karakter og menneskene gør det forskelligt fra gang til gang, så jeg fortsætter med at opsætte Collective Strings, som startede i 2005 i Cape Town,« siger Karoline H. Larsen selv om sit kunstværk.

Snorene stammer fra genanvendte t-shirts. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere Snorene stammer fra genanvendte t-shirts. Foto: Amanda Kieler Andersen.

Siden 2005 har hun rejst rundt i verden med sine farverige snore, og det har blandt andet ført hende til Italien, Rusland, Kina, Frankrig og Finland.

I Danmark har man blandt andet kunne finde hendes udstilling i Kolding, Holstebro, Ishøj, København og nu altså i Odense.