Der kan være mange penge at spare, hvis man tager sig tid til at tjekke op på prisforskellen hos konkurrenterne, før man klikker varer hjem fra nettet.

I år er ingen undtagelse. En stor del af danskerne vælger fortsat at handle julegaverne på nettet, så man slipper for den lange kø og juleræset i de fysiske butikker.

Men bestiller man blot hos den første og bedste webbutik, man møder, kan man ende med at snyde sig selv for store summer.

Det viser en analyse fra prissammeligningstjenesten PriceRunner, der har opgjort de 20 mest populære varer på tjenesten lige nu.

»Analysen viser, at der er kæmpe prisforskel på nogle af de mest populære varer. Det er ret heftigt, at man kan spare flere tusinde kroner, når blot man husker at tjekke prisen, inden man trykker på køb. Vi ved, at 37 procent af danskerne ikke bruger en prissammenligningstjeneste, inden de handler, og de risikerer altså at snyde sig selv for rigtig mange penge,« siger forbrugeranalytiker hos PriceRunner, Katrine Barslev.

Der er da formentligt også en del af de produkter, der har fundet vej til listen, som har ligget under adskillige juletræer 24. december.

På andenpladsen ligger eksempelvis Sonys Playstation 5.

En vare, der svinger med hele 40 procent fra højeste til laveste prissætning. For mens den koster 8799 kroner det eneste sted, kan den klikkes hjem for blot 6299 kroner et andet sted.

Sony Playstation 5 var den anden mest populære varer ifølge PriceRunner. Foto: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT I Vis mere Sony Playstation 5 var den anden mest populære varer ifølge PriceRunner. Foto: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT I

Mere grelt er det for de to Apple-produkter, Apple AirPods (2nd Generation) og Apple iPad 64 GB (2021), der udgør henholdsvis fjerde- og femtepladsen på listen over de mest populære varer.

Her er der 150 og 124 procents prisforskel fra dyrest til billigst.

Mens de populære Airpods i den ene butik kan erhverves for blot 998 kroner, koster de helt op til 2493 kroner et andet sted. Det er en prisforskel på hele 1495 kroner.

Har man i stedet foræret én, man har kær, den nye iPad, har man kunnet spare op til 3460 kroner, hvis blot man har sammenlignet priserne, før man bestilte varerne hjem.

De 10 mest populære varer ifølge PriceRunner 1. Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigentest 1 stk. (31-74 kroner, forskel på 139 procent) 2. Sony PlayStation 5 (6299-8799 kroner, forskel på 40 procent) 3. FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen covid-19 Rapid Test 1-pack (35-159 kroner, forskel på 354 procent) 4. Apple Airpods (2nd Generation) (998-2493 kroner, forskel på 150 procent) 5. Apple iPad 64 GB (2021) (2788-6248 kroner, forskel på 124 procent) 6. Apple iPhone 13 128 GB (6499-8958, forskel på 38 procent) 7. Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigentest 5 stk. (160-349 kroner, forskel på 118 procent) 8. Sony DualShock 4 V2 Controller – Black (417-789 kroner, forskel på 89 procent) 9. Apple AirPods Pro (1658-3199 kroner, forskel på 93 procent) 10. Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigentest 10 stk. (320-649 kroner, forskel på 103 procent=

Udover de elektroniske varer har også hjemmeteste sneget sig ind på listen over mest populære varer. Her er hele fire covid-19 selvtest på listens top ti.

»Det er blevet helt naturligt for os at teste os, inden vi møder familie og venner, og mange butikker må melde om udsolgt af hjemmeteste,« lyder det fra Katrine Barslev.

Men her er da altså også en betydelig del at spare, hvis man går efter den billigste.

Især testen med det mundrette navn FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Ccovid-19 Rapid Test 1-pack, der indtager en tredjeplads på listen, boner ud i PriceRunners analyse.

Med priser, der svinger fra 35 kroner til 159 kroner, er der en forskel på intet mindre end 354 procent alt afhængigt af, hvor man køber sine test..

Øverst på popularitetslisten finder vi ligeledes en hjemmetest. Nemlig Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigentest 1 stk. Her ligger prisen mellem 31 og 74 kroner, hvilket udgør en forskel på 139 procent.