Hvor gammel er du nu?

»Hvor gammel tror du, jeg er?«

Du ligner ikke en, der er en dag over 41.

»Nå, det gør jeg ikke? Tak for det. Jeg er 51.«

Du har jo næsten ingen rynker!

»Det er, fordi jeg spiser rå fisk. Det er Omega-3,« griner restaurantejeren Vinh Du.

Han sidder i en hvid lædersofa i Omega-3'ens højborg, også kendt som hans restaurant Fusion.

I nu 11 år er tonsvis af laks, yellowtail, pighvar, helleflynder og havtaske blevet købt ind, tilberedt og nydt af gæster i Fusions lokaler, der ligger ved Strandvejen og med havudsigt, så langt øjet rækker.

Vinh Du er barn af to kinesiske forældre og født i Vietnam. Da han var otte, kom de som bådflygtninge til Danmark.

Hans far var 41 og havde besværligheder med at komme ind på arbejdsmarkedet, da de kom hertil. Så efter at have været 20 forskellige praktiksteder tog han sagen i egen hånd og startede det, der skulle blive katalysatoren for hans søns karrierevalg.

Han åbnede en grillbar i Hjørring.

»Fra jeg var 14, stod jeg i hans køkken efter skole og i weekender, og siden da har jeg holdt ved kokkefaget,« fortæller Vinh Du.

Det var ellers ikke det, hans far havde ønsket for ham.

»Min far var ikke glad for, at jeg trådte ind i branchen. Han ønskede, at jeg læste noget jura, men det er jeg ikke klog nok til,« klukker han.

I 1989 blev han udlært kok på Hotel Scheelsminde i byen. I 1996 overtog han sin fars nu anden grillbar, der lå på Sjællandsgade i Aalborg midtby.

Drømmen om at starte sit eget sted spirede, og hver en mønt, Vinh Du tjente fra grillbaren, røg på opsparingen, så drømmen en dag kunne realiseres.

Imidlertid fik kunder øjnene op for hans kokketalent og begyndte at hyre ham ind til cateringopgaver.

»Der havde jeg mulighed for at kreere, for det kan man jo ikke på samme måde i en grillbar.«

Her eksperimenterede han med at lave formidable retter med kinesiske, thailandske og koreanske aner. Og det faldt i god jord.

I 2007 kom en håndfuld af hans cateringfirmas faste kunder og sagde, at de var klar på at investere i ham, hvis han en dag bestemte sig for at åbne noget selv.

Og i 2010 gjorde han så alvor af det.

»Der havde jo lige været finanskrise, og jeg havde heller ikke erfaring med at køre sådan noget her i starten, så de første par år var ikke nemme.«

Men i dag kører stedet med en solid bundlinje, og sidste år kunne Vinh Du købe de sidste investorer ud.

»Vi har et godt vinkort, en spændende menu, der skiftes ud hver måned, og god service,« giver ejeren blandt andet som forklaring på succesen.

Og man kan da heller ikke bebrejde kokken for ikke at gå op i sit fag.

Eksotiske ord som hvid soya, katsoubushi og abalone fyger ud af munden på ham i flæng. Og med lange, dybdegående forklaringer til hver af ingredienserne.

Men selvom Fusion er hans hjertebarn, er han også klar på at lade karrieren bevæge sig andre steder hen.

»Forretningen kører godt nu. Hvis nogen kommer og tilbyder en god pris for restauranten og kan drive den godt, er jeg også klar til at komme videre. Fusion var min drøm, og den drøm har jeg udlevet i 11 år nu,« siger Vinh Du.

Han vil gerne trappe ned. Men ikke for meget.

»Jeg arbejder 75 timer om ugen lige nu, og det er hårdt. Men hvis jeg skal ned på 40 timer, er det det samme som at være arbejdsløs for mig,« griner han.

Så skal du have fat i Vinh Du, er han højst sandsynligt at finde med en frisk Omega 3-spækket fisk i hånden i Fusions lokaler et godt stykke tid endnu.