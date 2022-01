Vi hører det igen og igen:

Der mangler hænder på plejehjemmene. Virksomhederne skriger på arbejdskraft.

Senest har statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale understreget, at indvandrerkvinder nu skal gøre nytte på plejehjemmene i stedet for at gå derhjemme og modtage kontanthjælp.

Debatten undrer 33-årige Malene Vejle Nerving fra Faxe.

33-årige Malene Vejle Nerving vil gerne arbejde på et plejehjem, men har svært ved at finde et job, fordi hun er ufaglært. Her er hun med hunden Freddie. Foto: Privatfoto Vis mere 33-årige Malene Vejle Nerving vil gerne arbejde på et plejehjem, men har svært ved at finde et job, fordi hun er ufaglært. Her er hun med hunden Freddie. Foto: Privatfoto

Hun har været arbejdsløs siden 2019 og søgt massevis af job. Men enten bliver Malene Vejle Nerving ikke indkaldt til samtale, eller også er der altid én, der er bedre kvalificeret.

»Jeg er ellers meget opsøgende. Jeg sender ansøgninger, når der er jobopslag. Jeg ringer, og jeg sender mails. Mine henvendelser bliver enten ignoreret, eller også får jeg det svar, at jeg mangler erfaring. Men det er jo svært at få erfaring, hvis ikke man får muligheden for at vise, hvad man dur til,« siger Malene Vejle Nerving.

Problemet for Malene Vejle Nerving er, at hun mangler en uddannelse. Hun er ufaglært, men er klar til at tage forskellige typer af job.

»Jeg har søgt mange job blandt andet på plejehjem, men ofte er det sosu-assistenter, de søger. Og den uddannelse har jeg ikke, men jeg er klar til at påtage mig opgaven,« siger hun.

Manglen på arbejdskraft i ældresektoren var et centralt tema i Mette Frederiksens nytårstale fredag.

Her fortalte Mette Frederiksen, at ældreomsorgen skal forandres: Der skal ryddes op i bureaukrati og registrering, og fokus skal igen være på plejen af de ældre. Desuden skal arbejdsløse indvandrerkvinder i sving og blandt andet gøre rent.

Noget, der fik den folkekære sangerinde Hilda Heick til at give de danske unge et lille svirp med pisken i en kommentar til B.T.

»Vi har jo forkælet vores egne børn til, at de alle sammen vil være noget højt på lønningslisten,« sagde hun.

Det var denne svirper, som fik Malene Vejle Nerving til at reagere og skrive til B.T. Hele fortællingen om, at hun som arbejdsløs er forkælet og ikke vil tage et arbejde, er forfejlet.

Udover stillinger på plejehjem har Malene Vejle Nerving søgt job som lagermedarbejder, pædagogmedhjælper og rengøringsjob på hoteller.

»Jeg er træt af, at vi arbejdsløse bliver omtalt som værende dovne. Det er vi ikke. Man sparker lidt til nogen, der ligger ned, på grund af uvidenhed. Jeg er træt at høre på, at jeg som arbejdsløs ikke gider at lave noget,« siger hun.

Malene Vejle Nerving fortæller også, at hun for to et halvt år siden tog et truckcertifikat.

»Jeg fik at vide af min jobcoach fra kommunen, at det betød, at jeg var garanteret arbejde. Men siden har jeg ikke kørt truck,« siger hun.

Burde du ikke også sørge for selv at tage en uddannelse?

»Jo måske, men jeg har haft svært ved at vælge én vej,« siger Malene Vejle Nerving.

Inden Malene Vejle Nerving blev arbejdsløs i 2019, arbejdede hun på en tankstation. Det var udelukkende nattevagter, og derfor gik hun ned med stress.

»Det var for hårdt med nattevagter,« siger hun.

Tirsdag har Malene Vejle Nerving en samtale med en vuggestueleder om et arbejde som pædagogmedhjælper.

»Så håber jeg det lykkes denne gang,« siger hun.