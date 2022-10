Lyt til artiklen

Den tidligere 3F-formand Per Christensen trak sig i slutningen af januar, men nu er han tilbage, skriver Berlingske.

Per Christensen måtte fratræde sin stilling efter, at B.T. kunne afsløre, at han gennem adskillige år havde ført et dobbeltliv med flere kvinder. Men han er nu endnu en gang på lønningslisten i fagforeningen 3F.

Det skriver Berlingske, og det fremgår også af 3Fs hjemmeside, hvor Per Christensen optræder som »faglig medarbejder« med egen mail og telefonnummer.

Helt bestemt skal hans nye rolle være faglig medarbejder i 3Fs lokalafdeling i Storkøbenhavn.

Ansættelsen af Per Christensen sker kort tid efter, at 3F har afviklet en kongres, hvor man formelt valgte afløseren for Per Christensen i form af Henning Overgaard.

Til kongressen ophørte 3F også med at betale løn til Per Christensen som en del af den fratrædelsesaftale, man forhandlede på plads i januar.

Ifølge Berlingskes oplysninger er det Jesper Holm, lokalformand for 3F Storkøbenhavn, som i en længere periode har advokeret for, at Per Christensen kunne vende tilbage.

»Når en afdeling vælger at ansætte en medarbejder, foregår det helt uden om forbundet. 3F er et forbund af 64 lokale afdelinger, og det er alene dem, der beslutter, hvem de vil ansætte. Derfor kan vi fra forbundets side heller ikke bekræfte, hvem der er ansat i de lokale afdelinger,« skriver forbundet til mediet.

B.T. arbejder på en kommentar fra 3F og Jesper Holm.