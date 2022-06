Lyt til artiklen

Bødehæftet måtte gentagne gange tages i brug, da Fødevarestyrelsen for nylig gennemførte kontroller nord København.

Liebhaver-byen Charlottenlund huser flere velbesøgte spisesteder, men ikke alle har styr på fødevaresikkerheden.

»Indvendig i kølerum ses massive grønne og lodne belægninger på sort gitter på ventilationen,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten fra deres besøg på den asiatiske restaurant Koii.

Her blev der yderligere fundet en blå plastikkasse med »massive grønne og hvide belægninger«.

Et emfang over komfuret havde »fedtede gule belægninger«, og indvendigt i isterningmaskinen blev der fundet »enkelte sorte prikker«.

Dertil blev der fundet »indtørrede, tabte madrester« og »gamle krummer« indvendigt i kølebordsskuffer, og der var »sorte prikker« på kølebordets tætningslister.

Desuden var gulvkanter under restaurantens køkkeninventar »klistret og støvet«, og affaldsspande var »fedtede«.

Restaurant Koii oplyste ifølge kontrolrapporten, at de ville gøre rent, men slap ikke for at få en sur smiley og bøde på 5.000 kroner.

Det samme skete for den italienske restaurant Trattoria Italiana, der både havde problemer med rengøringen og egenkontrollen.

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport blev der blandt andet fundet »sorte og hvide belægninger« i en brun brødkasse med uemballerede fødevarer.

En reol med rent service fremstod »klistret og fedtet«, og der var »sorte belægninger« mellem to køleskabslåger i et kølebord.

Sidst, men ikke mindst kunne Trattoria Italiana heller ikke dokumentere, at de havde gennemført egenkontrol siden starten af marts måned.

De manglende oplysninger omfattede varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning samt nedkøling.

Trattoria Italiana oplyste ifølge kontrolrapporten, at de ikke havde flere egenkontrol-skemaer, og at de ville få gjort rent.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra både Trattoria Italiana og Restaurant Koii, men de er endnu ikke vendt tilbage.