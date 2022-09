Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Mette Frederiksen må tro, at danskerne er utroligt dumme.«

Sådan lyder det fra Winnie Jensen efter at have set onsdagens pressemøde med statsministeren på tv.

Her kom det frem, at regeringen vil lade borgerne udskyde en del af regningerne for el og varme, når prisen når over en vis grænse. I stedet skal danskerne kunne afdrage på gælden over de kommende år.

For Winnie Jensen har de galoperende priser på el og varme haft store konsekvenser.

Her er Winnie Jensen, der er dybt frustreret. Foto: Privat Vis mere Her er Winnie Jensen, der er dybt frustreret. Foto: Privat

»I den her uge har jeg sat mit spisested Biizar til salg. Vi ville løbe op i en halv million på varme og eludgifter, og det er bare for meget til, at jeg kunne fortsætte med spisestedet,« Winnie Jensen, der bor i Varde, og i januar fortalte i B.T. om sine udfordringer med de høje priser.

Og nu er det altså endt med, at spisestedet er sat til salg.

Da Winnie Jensen ikke har solgt Biizar endnu, håbede hun på, at Mette Frederiksen i dag ville komme med et forslag om vitterligt at sænke priserne på varme og el.

Men nu har hun endeligt opgivet at fortsætte med at drive spisestedet.

Her er Biizar i Varde. Foto: Privat Foto: Privat Vis mere Her er Biizar i Varde. Foto: Privat Foto: Privat

»Meldingen fra Mette Frederiksen er jo, at vi selv skal betale, men det bliver udskudt, så jeg vil ikke have råd til at drive spisestedet,« siger hun.

Winnie Jensen er derfor ret så frustreret efter dagens pressemøde.

»Jeg havde håbet, at afgifter og moms ville blive sat ned, men det springer hun let og elegant over,« siger hun og fortsætter:

»Så for at sige det på hårdt dansk, så er jeg pisse harm.«

Men er det trods alt ikke godt, at regeringen gør et eller andet?

»Jo, men det er hele pakken, man bliver irriteret over. Jeg kender psykologer, der har fået 6.000 kroner i varmecheck. Det er ligesom, hun giver med den ene hånd og tager med den anden,« siger hun, og henviser altså til den varmecheck 400.000 danskere fik udbetalt i august.

Winnie Jensen fortæller, at de andre forretningsdrivende i Varde frygter for de næste måneder.

»Vi sidder bare og snakker om, hvem der er de næste her i byen, der må lukke,« siger hun tydeligt frustreret.