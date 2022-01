»Tænk lige på, hvordan du selv ville have det, hvis du blev tvunget til at flytte fra dit hjem? Det er liv, netværk og eksistenser, der bliver revet op med rode.«

Alex Young Pedersen bor i Bispehaven i Aarhus med sin familien. Det har han gjort i 15 år, og han elsker området, selvom det bliver karakteriseret som en 'hård ghetto'.

Han er formand for beboerforeningen og er på egne og naboers vegne både vred, trist og skuffet over, at et flertal i Aarhus Byråd og Østjysk Bolig er blevet enige om, at seks blokke skal rives ned, og 310 ud af 871 almene familieboliger dermed jævnes med jorden.

Det betyder, at lejemål nu bliver opsagt, og at beboere tvinges til at flytte. En af dem, der skal flytte fra sin lejlighed i løbet af i år, er Frauke Hümmelink. Hun har boet i lejligheden i Bispehaven i 10 år sammen med sin mand og har drenge mellem fire og syv år.

Alle tre børn har autisme og særlige behov, der for eksempel betyder, at de har brug for hver deres værelse. Hendes mand går også hjemme størstedelen af tiden for at kunne passe drengene, så pengene er små.

»Det er svært at sove om natten, når vi ikke ved, hvad vi skal stille op. Det er virkelig forfærdeligt, at vi bliver tvunget herfra, for hvor i al verden finder vi en lejlighed i den størrelse til den pris?« siger Frauke Hümmelink.

Familiens lejlighed er på 130 kvadratmeter med seks værelser og en lukket altan på 20 kvadratmeter. Inklusiv forbrug er prisen lidt under 10.000 kroner, og når boligstøtten bliver trukket fra, kan familien nøjes med at betale 6.300 i husleje.

»Vores ældste søn er overraskende nok faldet godt til i skolen, så ham vil vi ikke risikere at flytte derfra. Vi bor dejligt centralt her og kan klare os uden bil, fordi jeg kan tage bussen på arbejde i Viby. Vores netværk er her, naboerne er gode og børnene kan trygt rende og lege udenfor. Vi har problemer nok i forvejen, så jeg er bange for, at en flytning kan få korthuset til at styrte sammen,« siger hun.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) er godt klar over, at et meget stort flertal af beboerne i Bispehaven har stemt nej til nedrivningerne og er imod planerne. Men han mener, det på sigt kommer området til gode:

»Helhedsplanen indeholder en række tiltag, som i sidste ende kommer beboerne og boligområdet til gode, men vi har brug for en tæt dialog med borgerne i området – og med resten af Aarhus – så vi sammen kan løfte bydelen til gavn både for beboerne og resten af byen,« siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Det giver beboerformand Alex Young Pedersen dog ikke meget for.

»Politikerne lever i en parallelverden, hvor de åbenbart tror, at nedrivning af gode, sunde boliger skulle hjælpe på problemer med lav indkomst og lav beskæftigelse, som er en af grundene til, at området er havnet på ghettolisten. Det er en kollektiv afstraffelse af folk, der intet galt har gjort, til fordel for et social eksperiment. Det er et følelseskoldt overgreb, der strider mod min opfattelse af retfærdighed,« siger han.

Udover de boligblokke, der nu skal rives ned, er der andre boliger, der skal renoveres og omdannes, og det kommer til at betyde huslejestigninger for beboer, der måske derfor også bliver tvunget til at flytte.

Helhedsplanen skal sikre, at Aarhus Kommune og boligforeningen lever op til lovgivningen om parallelsamfund, der definerer, hvordan særligt udsatte boligområder – heriblandt Bispehaven – skal udvikles.

Ét af grebene er at reducere antallet af almene familieboliger til maksimalt 40 procent inden 2030, så områderne får en mere blandet beboersammensætning.

Nedrivningerne forventes at være overstået inden udgangen af 2024, hvor i alt seks blokke skal rives ned.