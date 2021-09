En af de absolut dårligste placeringer blandt alle kommuner i landet er ikke ligefrem én, man er stolt af i Odense Kommune.

Men ikke desto mindre så er det altså virkeligheden for Odense, når man ser på antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, der rent faktisk også kan tage et arbejde.

Og det triste tal forsøger man at bekæmpe.

»Min største motivation er naturligvis at hjælpe mennesker, der lige nu befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Det er der både økonomiske, men også i høj grad menneskelige fordele ved.« fortæller beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Brian Dybro (SF).

Brian Dybro håber på, at kunne få flere odenseanere i arbejde ved at målrette indsatsen på omådet. Foto: Odense Kommune. Vis mere Brian Dybro håber på, at kunne få flere odenseanere i arbejde ved at målrette indsatsen på omådet. Foto: Odense Kommune.

Og én af de måder, man forsøger at få de langtidsledige odenseanere ud på arbejdsmarkedet på, er gennem et projekt, som beskæftigelses- og socialforvaltningen har døbt 'Alle skal med'.

Og ambitionen med projektet er, at få mange flere ud på arbejdsmarkedet. Indtil videre har projektet da også båret frugt.

Siden opstarten i april 2019 har i alt 1.090 langtidsledige odenseanere være tilknyttet projektet, og af dem er 208 kommet i arbejde.

»Det her projekt er hundrede procent vejen frem, og det skal vi have meget mere af i fremtiden,« siger Brian Dybro om projektets resultater indtil videre.

En ting er at sige, at alle skal med. Men med så dårlig en placering, som Odense har, kan man så i virkeligheden ikke tale om, at det bare ikke er muligt at få alle med?

»Selvfølgelig vil man aldrig kunne få alle med, men man skal da klart have ambitionerne om det. Vi kan ikke bare efterlade nogen på perronen. Det er et ansvar, vi som kommune skal tage på os,« svarer Brian Dybro og tilføjer:

»Den her indsats rykker, og det kan vi tydeligt se.«

Og spørger man rådmanden, så er årsagen til projektets succes, at man satser på en mere personlig indsats, frem for at skære alle borgere over én kam.

»Med det her projekt får kommunens rådgivere tid og plads til at fordybe sig i den enkelte borger og lære dem at kende. Det er den eneste måde, hvor man kan give dem den helt rette støtte på,« siger Brian Dybro.

Samtidig oplyser han, at projektet allerede har oversteget de forventninger, man havde til det inden opstarten i 2019.

Derfor vil han også foreslå til Odense Byråds forestående budgetforhandlinger, at man gør indsatsen mere permanent.

»Jeg synes også, at man børe drage nytte af de erfaringer, man har gjort sig i forbindelse med det her projekt, og tage dem med sig ind på andre områder,«